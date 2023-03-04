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戴口罩無效？專家：額外保護 建議長者配戴

記者葛歆睿／聖荷西報導
傳染病學教授沙夫納建議弱勢群體，包括長者、有基礎病人士、孕婦等在室內聚集環境中戴口罩。（記者葛歆睿／截屏）
傳染病學教授沙夫納建議弱勢群體，包括長者、有基礎病人士、孕婦等在室內聚集環境中戴口罩。（記者葛歆睿／截屏）

科克倫(Cochrane)上月發表一篇有關新冠肺炎疫情三年來對口罩認知的研究評論，得出結論「與不戴口罩相比，在社區中戴口罩對預防流感或新冠肺炎可能影響很小或沒有影響。」雖然該結論並不能明確證明戴口罩沒有幫助，但是口罩的批評者卻藉此質疑CDC的相關指引。

在少數族裔媒體服務（Ethnic Media Serices，EMS）3日舉行的線上會議上，專家們對這篇評論進行解讀。有專家仍然推薦弱勢群體戴口罩，但也有專家強調，這應該是選擇，而不是強制執行。

納什維爾大學醫學院（University School of Medicine in Nashville）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，針對口罩的研究很難做到客觀，因為它無法像對新疫苗那樣進行雙盲試驗，即給實驗組用藥，給對照組安慰劑，但對分組情況保密。這麼做的目的是避免研究結果受安慰劑效應或觀察者偏向所影響，但顯然一個人戴沒戴口罩一目了然。沙夫納表示，即使試圖符合那些最嚴格原則的研究，也不能一直監視人們戴口罩的行為，「當然還要正確戴口罩，戴著在鼻子下方的不算數。」

沙夫納指出，出於謹慎，科克倫最終只甄選少量的研究評估，而且這些研究中大多數是針對流感，不是新冠肺炎。這兩種病毒在傳播方式上相似，但流感幾乎完全通過近距離傳播，而新冠肺炎傳播距離更遠，因此口罩對二者的防護作用也不相同。

「口罩不是魔法，但我認為它們提供額外保護。」沙夫納表示，口罩不能取代接種疫提高對病毒的免疫，但目前仍建議弱勢群體，包括長者、有基礎病人士、孕婦等在室內聚集環境中戴口罩。「流感季節開始的時候，他們戴口罩可以保護自己和他人免受流感侵害。」

舊金山加大傳染病學專家甘地（Monica Gandhi）表示，可以鼓勵弱勢群體戴口罩，但應該讓他們自己做出選擇，不可以強制執行，因為沒有足夠的證據支持過去大規模戴口罩是有效的。

甘地以德爾塔變種流行期間相鄰的洛杉磯縣和橙縣為例，稱當時洛縣重新實施了強制口罩令，但橙縣沒有。可兩個縣的傳播率和死亡率沒有差異。相比之下，與疫苗接種率低的地區相比，疫苗接種率高的地區住院率和死亡率明顯更低「疫苗接種起了很大的作用」。

不過甘地強調，科克倫評論並沒有否定口罩的作用：「如果你讀過它，他們非常刻意避免說口罩不起作用，他們說沒有足夠的數據表明將它強加給人群有效地減少傳播。」

至於有人拿這篇評論質疑CDC針對新冠肺炎疫情所作出的指引，甘地表示，公共衛生不應該政治化，而是要基於科學。她表示，在疫情初期採取任何可能的方法降低傳播是合理的，包括遮蓋口鼻。但2023年的數據並未顯示大規模強制戴口罩非常有效，那麼就應該向民眾傳達這一點。

沙夫納表示，不應該把過去和現在說法不同看作是錯誤的。「那是我們當時最好的認知，現在我們要繼續修正它。」他解釋說，科學的運作方式就是當了解更多以後就會改變想法「這並不意味著我們過去不好，或者是惡意、誤導。我們都必須繼續做功課一邊為公眾做好準備。」

UCSF傳染病學專家甘地表示。公共衛生不應該政治化，而是要基於科學。（記者葛歆睿...
UCSF傳染病學專家甘地表示。公共衛生不應該政治化，而是要基於科學。（記者葛歆睿／截屏）

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