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舊金山首位跨性別主教稱遭歧視 控告路德教會

編譯組／舊金山電
美國福音路德教會首位跨性別主教羅爾稱遭歧視，對教會提出訴訟。（美聯社）
美國福音路德教會首位跨性別主教羅爾稱遭歧視，對教會提出訴訟。（美聯社）

舊金山牧師羅爾（Megan Rohrer）2021年5月被選為美國最大基督教派之一、美國福音路德教會（Evangelical Lutheran Church in America）首位公開跨性別主教，但他最近對教會提起訴訟，稱他在遭受多個月的歧視和騷擾後被迫離職。

羅爾去年6月辭去美國福音路德教會「內華達太平洋教會會議」（Sierra Pacific Synod）的主教職務，原因是他在加州史丹頓（Stanton）解雇了一名牧師，被指控為種族主義者。羅爾在訴訟中表示，他在這起事件中是代罪羔羊，且被公開羞辱為種族主義者。

羅爾1日在加州北區聯邦法院（U.S. District Court for the Northern District of California）提出訴訟，指控教會歧視他是跨性別者、以錯誤的性別稱呼他，並營造敵對的工作環境。他希望獲得金錢賠償。

羅爾現在在舊金山一家非裔的非教會教堂擔任資深傳播專員。他2日表示，他一直受到教會會眾的支持，但感受不到來自教會高層的支持。羅爾指出，在他第一天擔任主教、接受主教任命的視訊會議中，不但有人以錯誤的性別稱呼他，還有人嘲笑他是變裝皇后。

羅爾說，他一生一直支持種族正義和被邊緣化的群體。在去年被免職後，他選擇保持沉默，希望以白人為主的教會可以意識到自己的缺點，並進行種族正義改革。他強調，他提出訴訟的目的不是為了貶低或破壞其他任何被邊緣化的群體。

羅爾還表示，由於他曾向主教會議報告，教會為了避免支付薪資，非法將雇員歸類為獨立合約工，因此遭到教會報復。此外，在羅爾透露自擔任主教以來一直遭受跨性別騷擾後，教會解雇了他，並指責他以其跨性別身分作為武器，以避免被追究責任。

羅爾於去年6月辭職，第二天就成為教會紀律程序的目標。他說：「我因為聽從上級指示被趕出教會，並被公開稱作是種族主義者。」

訴訟稱，教會的行為讓羅爾幾乎每天收到包括死亡威脅在內的仇恨郵件，同時因為是被解雇，他無法再擔任主教，甚至無法擔任教會的牧師。

羅爾希望這起訴訟能迫使教會遵循自己的政策，公平、尊敬地對待多元性別群體（LGBTQ）。

跨性別 種族主義 加州

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