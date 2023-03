舊金山首位跨性別主教稱遭歧視 控告路德教會

美國福音路德教會首位跨性別主教羅爾稱遭歧視,對教會提出訴訟。(美聯社)

舊金山牧師羅爾(Megan Rohrer)2021年5月被選為美國最大基督教派之一、美國福音路德教會(Evangelical Lutheran Church in America)首位公開跨性別 主教,但他最近對教會提起訴訟,稱他在遭受多個月的歧視和騷擾後被迫離職。

羅爾去年6月辭去美國福音路德教會「內華達太平洋教會會議」(Sierra Pacific Synod)的主教職務,原因是他在加州 史丹頓(Stanton)解雇了一名牧師,被指控為種族主義 者。羅爾在訴訟中表示,他在這起事件中是代罪羔羊,且被公開羞辱為種族主義者。

羅爾1日在加州北區聯邦法院(U.S. District Court for the Northern District of California)提出訴訟,指控教會歧視他是跨性別者、以錯誤的性別稱呼他,並營造敵對的工作環境。他希望獲得金錢賠償。

羅爾現在在舊金山一家非裔的非教會教堂擔任資深傳播專員。他2日表示,他一直受到教會會眾的支持,但感受不到來自教會高層的支持。羅爾指出,在他第一天擔任主教、接受主教任命的視訊會議中,不但有人以錯誤的性別稱呼他,還有人嘲笑他是變裝皇后。

羅爾說,他一生一直支持種族正義和被邊緣化的群體。在去年被免職後,他選擇保持沉默,希望以白人為主的教會可以意識到自己的缺點,並進行種族正義改革。他強調,他提出訴訟的目的不是為了貶低或破壞其他任何被邊緣化的群體。

羅爾還表示,由於他曾向主教會議報告,教會為了避免支付薪資,非法將雇員歸類為獨立合約工,因此遭到教會報復。此外,在羅爾透露自擔任主教以來一直遭受跨性別騷擾後,教會解雇了他,並指責他以其跨性別身分作為武器,以避免被追究責任。

羅爾於去年6月辭職,第二天就成為教會紀律程序的目標。他說:「我因為聽從上級指示被趕出教會,並被公開稱作是種族主義者。」

訴訟稱,教會的行為讓羅爾幾乎每天收到包括死亡威脅在內的仇恨郵件,同時因為是被解雇,他無法再擔任主教,甚至無法擔任教會的牧師。

羅爾希望這起訴訟能迫使教會遵循自己的政策,公平、尊敬地對待多元性別群體(LGBTQ)。