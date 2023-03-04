遊民以捷運為家 舊金山交通局雪上加霜

市府各部門在BART站前會議表示，會增加站內巡邏大使，為乘客提供良好乘車體驗。（記者李怡╱攝影）

住在東灣的譚思維日前向本報表示，自疫情 之後，每天乘坐到舊金山 市中心上班的通勤捷運（BART），成為了無家可歸遊民 流動的家，且車輛有時會臨時停車或是晚點，來配合警務人員。為此舊金山交通局回應稱，遊民確實讓本就面臨財政危機的交通運輸系統雪上加霜。

譚思維表示，因每天上下班時間東灣到舊金山市中心的路段，尤其是海灣大橋一段經常出現嚴重壅堵的路況，且舊金山的停車費太高，所以BART就成為她與家人最優的出行工具。她表示，在今年年初公司要求回到辦公室辦公，疫情之後再次乘坐BART，與之前的乘坐體驗完全不一樣了，「多數是無家者，且看起來像是同一批人，把車廂當成流動的家」。她說，這給她每天的出行增加很多的心裡負擔，在乘坐的一個多月以來，多次出現延誤晚點和臨時停車的現象，讓她感到很不安。

為此交通局稱，目前舊金山交通局，正在努力應對無家者乘客增加和疫情之後乘客減少的雙重危機。 BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必須成為解決無家可歸問題的一部分，這無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗。之後會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立無家者外展團隊，逐步解決危機。

交通局表示，舊金山交通運輸系統每年的支持激增到3000萬元以上，且疫情對於BART及公交系統的收入影響還在持續，預計聯邦資金預計將在兩年內用完，之後將出現數億元的赤字。舊金山交通局局長譚林稱，財政赤字與無家者危機不只是舊金山，這是全國都在面臨的挑戰，目前還看不到對這一問題的解決方案。他表示，面對財政赤字，可能最後會考慮以發行債券的形式度過。

據一項BART數據顯示，2023年每月乘客量約為疫情前的40%，且乘客對其在管理遊民方面的表現不滿。BART的準點率在2022年11月份跌至75%以下，並且在隨後的幾個月中繼續下降。