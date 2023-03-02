教職工住宅房產稅爭議 史大告縣府

史丹福大學向聖縣高等法院提起的訴訟，要求免除其教職工住宅價值中屬於「大學權益」部分的房產稅。（記者葛歆睿／攝影）

為了鞏固校園內教職工住宅的免稅政策，史丹福大學 對聖他克拉拉縣提起訴訟，稱應像對待其他教育設施一樣對待這些住宅。

史丹福向聖縣高等法院提起的訴訟涉及校園後面占地450畝的約900戶住宅。該地區被稱為教職工分部（Faculty Subdivision），包括691棟獨立屋和222套公寓，專供史丹福大學教員使用，與其他業主一樣要繳納房產稅。

但是，史丹福大學在訴訟中強調，這些房屋與其他大多數房產之間存在重大差異：業主購買住宅租約，大學仍保留對這些房產的權益。而且史丹福強制執行資格標準，要求不再滿足這些標準的業主在特定時間段內出售承租人權益。此外，教職員工必須將該物業用作主要住所，未經大學許可，不得進行任何家庭裝修項目。如果想轉租一部分房產，也只能租給史丹福大學的學生。

史大在訴訟中稱，由於學校成立文件禁止出售土地，財產的價值分為「教師權益」和「大學權益」。史丹福認為，前者約佔財產評估價值的75%，不符合免稅條件，而後者則符合。

訴訟指出，「教師權益」和「大學權益」目前都包含在這些房產的當地房產稅評估中。史丹福大學正在尋求免除大學權益的部分。

訴訟的焦點是一棟位於838 Cedro Way的房屋，於2018年易手，並於2021年收到了3萬7217元的房產稅單，「大學權益」的部分沒有減免。史丹福大學支付了帳單，但提出了約9000元的退款申請。

根據史丹福大學高級副教務長兼教職工住房執行董事麥克奈爾 (Whitney McNair)2022年2月寫給聖縣議會的一封信，2018年Cedro Way房產的公允市場價值為297萬元。 其中大約75%，即223萬元，被認為是「教師權益」，對應教師為該房產支付的價格，不享受免稅。史丹福認為，剩餘25%的評估價值，即约74萬5000元，被視為「大學權益」，因此有權免稅。

去年9月，史丹福大學收到聖縣法律顧問威廉 斯 (James Williams) 的信，通知其退款請求被拒絕。

雖然9087元對於像史丹福這樣的機構來說似乎微不足道，但訴訟影響深遠。威廉斯此前曾表示，如果史丹福大學基於同樣的索賠要求追加退款，聖縣和地方司法管轄區每年可能損失近500萬元，其中包括巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District）的230萬元損失。

威廉斯表示，在徵稅時已經區分學生宿舍、圖書館和學術建築等免稅設施。 根據他的說法，史丹福在2021財年無需為其超過159億元的資產納稅，這是聖縣最大的免稅項目。 聖縣認為，教職工住宅應該像任何其他住宅一樣對待，並根據其市場價值進行評估。

史丹福大學副校長兼首席對外關係官謝爾（Martin Shell）指出，發起法律訴訟的主要目的是澄清目前存在爭議的加州 法律。 他表示，史丹福尊重聖縣官員依法律所進行的解釋。 然而，這種解釋沒有考慮史丹福在其住房細分中的長期保留權益，即業主購買房屋而不是土地。

史大訴訟稱，史丹福大學尋求的「大學權益」房產稅豁免與全加州公立大學獲得的住房福利沒有什麼不同。