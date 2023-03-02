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匪嗆「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

記者劉先進／屋崙報導
東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）
東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）

2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。他的好友Lenh對本報說，當時三個好友從餐廳出來，遇到有人戴著滑雪面罩坐在車上聲稱要搶劫，「我要奪走你的東西。」三人沒理會往前走。沒想到劫匪開車在附近路口等著，直接開槍射擊，好友Norawong中了幾槍，不幸遇害。「我現在心如刀割，好友準備向女友求婚，原本馬上要結婚的，就這樣離開。」

屋崙警方表示，有兩個人因為這次謀殺被拘留。

事發地點位於屋崙華埠Webster街700號街區。Lenh回憶，當時他和朋友Norawong、Ricky三人從一家餐廳吃完飯出來，看到路邊有一輛車等著，車上的人戴著滑雪面罩看不清模樣。對方惡狠狠地說：「我要奪走你的東西。」（I will take your shit）。他說，通常這些人都是要搶劫，「華埠開到深夜的餐廳不多，這個時候不去吃飯，沒有道理坐在車中等，還戴著面罩，所以一定是要作案下手；而且說不定此前就靠類似的方法成功搶劫過，多數人都放棄抵抗。我們是沒有管他，直接走了。」

三個人沒有理會，繼續往前走了大約15秒，到Webster街與7街的路口，結果發現劫匪等在路邊，車子並排停著，距離3人只有5到10呎。車上有人拔槍就射，然後逃之夭夭。Lenh和Ricky互相檢查，發現都平安無事，但Norawong卻驚呼「我中槍了。」掀開他的襯衫檢查發現，腹部中了數槍。Lenh很害怕，一直在落淚，並趕緊致電911求救。警員不到一分鐘趕到，並立即送往醫院。他在醫院接受了第一次手術，但隨後心率下降，不得不第二次手術，按摩心臟。

警方消息說，Norawong大約在事發後五小時去世。Lenh說，Norawong為人熱心，經常照顧別人，是自己認識的最有愛心的人，從他身上學到不少東西；「Norawong打開了我的眼界，是每個人的生命之光，經常對我說要享受生活。他本來準備向女朋友求婚，沒想到飛來橫禍。他父親去年剛去世，現在他的媽媽又要料理兒子後事，怎能不悲痛欲絕？」

東灣44歲的亞裔Phil Norawong。（電視新聞截圖）
東灣44歲的亞裔Phil Norawong。（電視新聞截圖）

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