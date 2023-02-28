密爾比達投票解雇城市經理 引居民質疑

麥克哈里斯遭市議會多數投票解僱。（市府網站）

密爾比達 市長孟塔諾（Carmen Montano）和她在市議會兩個盟友2月早些時候投票 決定，不再與市經理麥克哈里斯（Steve McHarris）續約，實際上是變相解雇後者。這已是該市2017年以來解雇的第三位市經理，也是領導層又一次損失。這讓當地居民和議員們感到不安，並呼籲推翻這一決定。

麥克哈里斯表示，這個決定讓他感到措手不及。他說：「他們沒有提前與我溝通，或告訴我計畫。」

在2月稍早長達三個小時的閉門會議後，孟塔諾宣布了這一決定。她說，副市長伊芙琳蔡（Evelyn Chua）和議員Garry Barbadillo投下占多數的同意票，而市議員潘玉山（Anthony Phan）、議員Hon Lien反對。

麥克哈里斯表示，自決定後，再也沒有市府工作人員與他溝通此事。潘玉山稱，麥克哈里斯自2019年被任命為臨時城市經理，並為該市做出大量工作，2020年被提升為永久職位。

潘玉山表示，麥克哈里斯上任之前，市府的士氣很低，工作環境很差。「他把市府的士氣提高到了歷史的最高點。」潘玉山說，「密爾比達市受益匪淺。」

孟塔諾不願意分享決策細節，並稱這不是一個「解雇」決定。「他沒有被解雇，他仍然在為密爾比達市工作，他的契約會在6月結束，這就是我想要說的。」

麥克哈里斯在密爾比達市曾任三年規畫和社區服務主任，直到2015年他投訴前城市經理威廉 姆斯（Tom Williams）在市府創造了一個「恐懼、焦慮和壓制員工意見的環境」。隨後2018年他被Edmonds-Mares聘為密爾比達副市長，隨後被任命為永久的城市經理。

2月21日市議會上，一些居民要求議會解釋解僱城市經理決定。「孟塔諾市長的透明度在哪裡，你就在就職典禮上給我們承諾過這個？」居民魏恩斯坦（Joseph Weinstein）說，「這是不應該的，我們應當得到答案。」