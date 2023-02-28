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預防青少年約會暴力 專家籲父母主動討論

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
洛杉磯市民權和人權委員會積極結果中心（Positive Results Center, Civil and Human Rights Commission）執行總監劉易斯（Kandee Lewis）建議家長應該和孩子談論什麼是健康的關係。記者葛歆睿 / 截圖）
洛杉磯市民權和人權委員會積極結果中心（Positive Results Center, Civil and Human Rights Commission）執行總監劉易斯（Kandee Lewis）建議家長應該和孩子談論什麼是健康的關係。記者葛歆睿 / 截圖）

2月是青少年約會暴力預防月，少數族裔媒體服務（Ethnic Meida Serivces）舉行線上記者會，邀請青少年和專家共同討論發現危險訊號和提前預防重要性。專家建議父母應主動與子女討論約會與親密關係，並呼籲立法者提高重視程度。

美國疾病控制與預防中心（CDC）最近發布研究指出，每12名青少年中就有一人經歷過身體或性約會暴力，這個比例在少女和LGBTQ群體中更高。 暴力不僅限於身體，還可以是心理、情感和操縱虐待形式。年輕的受害者往往沒有意識到他們處於有害、虐待的關係。

17歲少女坎波斯（Ana Campos）曾深陷一段「有毒」的關係中，如今回想起來她稱自己「被虛假的愛蒙蔽了雙眼」，忽略了危險的信號「他會在未經我允許的情況下不斷檢查我的手機，只是為最小的事情生氣。」但當時她把這些行為合理化，認為是對方在乎、喜歡她的表現，直到姊姊告訴她，「這是不正常的，這不健康。」她才意識到危險，「這些會導致更大的事情」，並結束那段關係。坎波斯希望透過分享經歷，鼓勵其他青少年尋求幫助並獲得相關資源。

然而在一些文化中，將青少年約會視為「早戀」，是一種羞恥、禁忌，導致青少年瞞著父母約會。即使遭到虐待，也不會和人談論或求助。關注青少年約會暴力議題的印度裔高中生夏爾馬（Armaan Sharma）表示，儘管在美國的印度父母通常對「早戀」態度更開放，但仍很少與子女進行關於約會和親密關係對話。

他指出，父母是青少年生活中最重要的人，如果父母不主動討論、不創造一個安全的空間，青少年將不得不求助於其他可能有誤導性的來源，並再也不願意與父母討論這些話題，「青少年將繼續遭受痛苦，約會暴力繼續循環。」

洛杉磯市民權和人權委員會積極結果中心（Positive Results Center, Civil and Human Rights Commission）執行總監劉易斯（Kandee Lewis）也表示「對話應從家庭開始」，她建議家長應該和孩子談論什麼是健康的關係，什麼是可以接受的行為，什麼是不可接受的行為。

如果自身處於不健康的關係中，也請誠實地告訴孩子。劉易斯指出社交媒體上展現了很多不健康的關係，「他們認為暴露你的身體，甚至與人分享你的身體，而不是與一個人發生關係是非常可愛的。音樂行業告訴你，被傳閱是可以的。這也是許多虐待開始的地方。」

加州消除家庭暴力合作伙伴（Communications Director, California Partnership to End Domestic Violence）傳播總監田橋梅根（Megan Tanahashi）認為，在親密關係中初級預防是打破暴力循環的最有效方法之一，「點對點的預防工作可幫助青少年成功駕馭一段關係，避免暴力在他們生活發生。」她指出，年輕人心理健康問題率創歷史新高，新研究表明，年輕女性尤其容易遭受暴力，尤其是在性環境中。這是立法者要聽到的重要訊息，因為光靠民間力量不夠，所以她的聯盟一直努力地為一些計畫爭取國家資助。

加州消除家庭暴力合作伙伴（Communications Director, Ca...
加州消除家庭暴力合作伙伴（Communications Director, California Partnership to End Domestic Violence）傳播總監田橋梅根（Megan Tanahashi）認為在親密關係中初級預防是打破暴力循環的最有效方法之一。（記者葛歆睿 / 截圖）
17歲少女坎波斯（Ana Campos）曾深陷一段「有毒」的關係中，如今回想起來...
17歲少女坎波斯（Ana Campos）曾深陷一段「有毒」的關係中，如今回想起來她稱自己「被虛假的愛蒙蔽了雙眼」，忽略了危險的信號。（記者葛歆睿 / 截圖）
關注青少年約會暴力議題的印度裔高中生夏爾馬（Armaan Sharma）指出，如...
關注青少年約會暴力議題的印度裔高中生夏爾馬（Armaan Sharma）指出，如果父母不主動討論這些，或者不為討論創造一個安全的空間，青少年將不得不求助於其他可能具有誤導性的來源。（記者葛歆睿 / 截圖）

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