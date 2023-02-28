預防青少年約會暴力 專家籲父母主動討論

洛杉磯市民權和人權委員會積極結果中心（Positive Results Center, Civil and Human Rights Commission）執行總監劉易斯（Kandee Lewis）建議家長應該和孩子談論什麼是健康的關係。記者葛歆睿 / 截圖）

2月是青少年約會暴力預防月，少數族裔媒體服務（Ethnic Meida Serivces）舉行線上記者會，邀請青少年和專家共同討論發現危險訊號和提前預防重要性。專家建議父母應主動與子女討論約會與親密關係，並呼籲立法者提高重視程度。

美國疾病控制與預防中心（CDC）最近發布研究指出，每12名青少年中就有一人經歷過身體或性約會暴力，這個比例在少女和LGBTQ群體中更高。 暴力不僅限於身體，還可以是心理、情感和操縱虐待形式。年輕的受害者往往沒有意識到他們處於有害、虐待的關係。

17歲少女坎波斯（Ana Campos）曾深陷一段「有毒」的關係中，如今回想起來她稱自己「被虛假的愛蒙蔽了雙眼」，忽略了危險的信號「他會在未經我允許的情況下不斷檢查我的手機，只是為最小的事情生氣。」但當時她把這些行為合理化，認為是對方在乎、喜歡她的表現，直到姊姊告訴她，「這是不正常的，這不健康。」她才意識到危險，「這些會導致更大的事情」，並結束那段關係。坎波斯希望透過分享經歷，鼓勵其他青少年尋求幫助並獲得相關資源。

然而在一些文化中，將青少年約會視為「早戀」，是一種羞恥、禁忌，導致青少年瞞著父母約會。即使遭到虐待，也不會和人談論或求助。關注青少年約會暴力議題的印度 裔高中生夏爾馬（Armaan Sharma）表示，儘管在美國的印度父母通常對「早戀」態度更開放，但仍很少與子女進行關於約會和親密關係對話。

他指出，父母是青少年生活中最重要的人，如果父母不主動討論、不創造一個安全的空間，青少年將不得不求助於其他可能有誤導性的來源，並再也不願意與父母討論這些話題，「青少年將繼續遭受痛苦，約會暴力繼續循環。」

洛杉磯 市民權和人權委員會積極結果中心（Positive Results Center, Civil and Human Rights Commission）執行總監劉易斯（Kandee Lewis）也表示「對話應從家庭開始」，她建議家長應該和孩子談論什麼是健康的關係，什麼是可以接受的行為，什麼是不可接受的行為。

如果自身處於不健康的關係中，也請誠實地告訴孩子。劉易斯指出社交媒體上展現了很多不健康的關係，「他們認為暴露你的身體，甚至與人分享你的身體，而不是與一個人發生關係是非常可愛的。音樂行業告訴你，被傳閱是可以的。這也是許多虐待開始的地方。」