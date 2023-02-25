米慎區舉辦警務改革聽證會 增強警民互信

米慎區警務改革聽證會，增強警民互信。（記者李怡/攝影）

加州 民眾監督聯盟邀請舊金山警察 局局長史考特、特別助理檢察長布朗（Damon Brown）、舊金山警察委員會主席辛迪（Cindy Elias）22日與米慎區社區民眾，共同討論「警務改革」議題，聽取民眾意見。

警局如何應對民怨，如何進行內部人事管理等，常常是很不透明的訊息；不過舊金山警局開始改革，試圖讓相關資訊更加透明化，讓各地執法單位面臨的投訴或內部調查等各種狀況攤在陽光下，作為警務政策的重要輔助。

史考特表示，警務改革提倡者時常批評警局並未認真看待民眾投訴，警察委員會則主張，投訴很多是犯罪者的報復行為。有鑑於此，發布統計數字，旨在讓投訴狀況「具體化」，在維護執法人員尊嚴之餘落實問責。

與會民眾表示，在舊金山目前警力短缺的情況下，如何讓民眾與警局或警務人員保持順暢溝通與對話，以及信任出警能力，減少民怨是應該要考慮的問題。

史考特表示，舊金山是由多元文化社區組成的城市，在警員執法的過程中，警民互信是基礎。他舉例說明在疫情期間多起亞裔傷害事件發生之後，警察積極逮捕是一方面，再是社區內民眾的團結協作，看到遇襲事件即時報警也很重要，甚至積極為警察提供每一條有價值的案件線索，對於警員的執法都是很大的支持和幫助。

聽證會上多次提及，警員走進社區，了解民眾意願也是增進警民互信的關鍵，以及增設雙語或是多語警員，對於社區的幫助也是很大。在舊金山華埠商業區內，就是一個很好的試點經驗，例如在關鍵的華裔節日和慶會期間，警員們會走進商家與小商戶業主溝通交流，以及講述治安注意事項，這些示範社區服務也可以擴大至舊金山的各個社區，為警民互動建立良好的基礎。