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食物多、遠天災 海獅群長居39號碼頭 成為金山一道風景

編譯組／舊金山電
舊金山39號碼頭長年可看到成群的海獅。（美聯社）
舊金山39號碼頭長年可看到成群的海獅。（美聯社）

舊金山是個著名旅遊勝地，市區觀光景點甚多，其中數百隻有腥臭味的海獅經常聚集的39號碼頭是其中之一。事實上，海獅群在39號碼頭定居是在1989年Loma Prieta大地震之後，在此之前，海獅群定居處的K船塢是遊客船停泊的地方。

根據傳說，一隻海獅看中39號碼頭的地理位置，因為從碼頭的K船塢可遙望一片大海，船塢附近也很安全，隨後許多海獅也繼續前來。海獅群不久就習慣與遊客民眾和諧相處，經過幾個月之後，數百隻海獅就於K船塢定居下來。

海獅群定居39號碼頭之後，經過30年，海洋哺乳類動物中心 (the Marine Mammal Center) 的生物學家認為，海獅繼續留住碼頭主因除了附近食物豐富外，也可以逃避鯊魚與鯨魚的威脅。一般白鯊與逆戟鯨 (orcas) 是以海獅為主食，然而這些凶猛的海洋動物不會游進船塢碼頭。生物學者也認為，比起其他碼頭，39號碼頭更能提供預防暴風雨、潮水大漲所形成的災害，這也是海獅看中39號碼頭主因之一。

39號碼頭管理人員表示，海獅群前來定居之前，碼頭內K船塢停滿了私人小船，海獅隨後前來定居，許多船主抱怨海獅愈來愈多，經過一番爭辯之後，管理人員決定將K船塢讓與海獅居留，船主必須將他們的船隻停到39號碼頭其他地區。

可是海獅體型龐大，雄海獅體重高達850磅重，K船塢開放讓海獅居留，數百隻海獅入遷之後，K船塢承受不住海獅群重量，不久就被壓垮了。39號碼頭管理人員隨即建造浮木板，讓海獅群繼續留住在碼頭K船塢原來地點。前來居留的海獅眾多，2009年11月達到最高峰，碼頭附近聚集有1701隻海獅，成為舊金山著名的景點之一。

每年7月尾至隔年的5月中旬是觀賞海獅最好的時期。39號碼頭每年這段時光，每天都會出現600隻到900隻海獅。每年初夏至7月底，海獅都會南移繁殖，不過仍有一小群海獅會繼續留住碼頭。

一般情況下，海獅每天上午最為活躍，相互吼叫，爭取曬太陽的最好地點，隨後大群海獅躺在浮木上，舒舒服服的做日光浴。晚間海獅群又會開始活躍起來。觀賞海獅時必須保持一段安全距離。

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