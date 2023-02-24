灣區猶太社區領袖 籲團結對抗反猶主義

灣區猶太社區各領袖23日參加主題為「我在這裡」（Here I Am）的社區活動。（記者王子涵／攝影）

反猶主義（Antisemitism）在全國範圍內持續升溫，針對猶太 社區的仇恨聲音在社交平台上大肆傳播。為共同抗擊種族主義，灣區猶太社區各領袖23日來到佛斯特市的猶太社區中心，參加主題為「我在這裡」（Here I Am）的社區活動。

猶太裔社區關係委員會（JCRC）執行長格雷戈里（Tyler Gregory）表示，自疫情爆發以來，針對猶太社區的歧視、不公以及暴力威脅行為逐漸增加。「我們的鄰居社區啟迪了我們。」格雷戈里說，「BLM運動讓我們知道種族不平等，仇視亞太裔運動讓我們看到針對亞裔美國人的攻擊和辱罵。」

格雷戈里表示，自疫情暴發以來，針對猶太社區的歧視、不公以及暴力威脅行為逐漸增加。（記者王子涵／攝影）

自2020年起，加州 發生的反猶事件增加32%，為歷史最高水平。一位51歲男子近日向位於舊金山卡斯楚區的猶太教堂發射空包彈，格雷戈里稱該男子受到納粹主義與白人至上主義影響。

格雷戈里在會上提出四點訴求。第一，由猶太人自己定義什麼是反猶主義。第二，猶太裔是一個多元化、多種族、多教派的社區，反猶主義不僅在外部存在，猶太裔內部也在討論誰是真正的猶太人，不同的猶太人可能經歷著傑然不同的遭遇。第三，反猶主義與巴以衝突正在以錯誤的方式混為一談，猶太人被當做這場戰爭的替罪羊，且這樣的說法正在被傳到下一代。第四，即便是積極的刻板印象也是有害的，比如猶太人普遍被認為有錢有勢。「這是不正確的，這忽略了許多弱勢的猶太人所面臨的挑戰和不公。」格雷戈里說。

聯邦眾議員 穆林（Kevin Mullin）表示，反猶主義再次興起讓他意識到領導力很重要。穆林批評了前任總統川普，將充滿仇恨、偏執的言論和行為正常化，致使國家兩極化。他表示，會繼續與猶太社區站在一起，反對種族主義。

聯邦眾議員穆林（Kevin Mullin）表示，反猶主義再次興起讓他意識到領導力很重要。（記者王子涵／攝影）

加州眾議員波曼（Marc Berman）表示，猶太裔立法黨團在去年為加州非盈利組織安全項目爭取到5000萬元的撥款，這筆撥款將面向包括猶太裔在內的所有組織，只要非盈利組織感到安全方面的威脅，就可申請安全補助。