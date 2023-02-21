企業推動混合工作模式 在家工作者減少

調查發現，美國在家工作人數略有減少。（Getty Images）

一項每月定期對勞工 進行的調查發現，美國民眾1月在家工作的時間略有減少。

每月進行一次的「工作安排與態度調查」（Survey of Working Arrangements and Attitudes）調查對象為20歲到64歲年收入超過1萬元的美國居民。調查發現，1月份完全在家工作的人數比例為27%，上個月為30%。在2017年到2018年時，這個比例僅5%。在2020年初新冠疫情 爆發後，這個比例飆升至60%以上，但此後穩步下降，過去一年都在30%左右徘徊。

報告指出，整體而言，1月份有13%的全職勞工完全處於遠距工作狀態，59%在辦公室工作，其餘28%採用混合工作模式。數據顯示，雇主希望員工平均每周在家工作2.2日，但員工希望每周能在家工作2.7日。

報告稱，疫情永久提高了人們在家工作的比例，相當於疫情前近40年的增長。

這項研究還調查了在家工作者每日支出的減少對城市的經濟影響。調查發現，舊金山 每人每年減少的支出達3040元。

有趣的是，報告表示，舊金山辦公室工作時間減少的幅度在美國各大城市中排名第六，民眾進辦公室的天數減少了31.2%，低於華盛頓特區（37%）、亞特蘭大（34.9%）、鳳凰城（34.1%）、洛杉磯（32.8%）和紐約（32.9%），但其他許多調查卻顯示，舊金山民眾目前在辦公室工作的比例只有疫前的36%，是美國各大城市中最低。

對於勞工普遍選擇在家工作，舊金山領導人將此視為市中心危機。一年前，市長布里德（London Breed）嘗試制定計畫推動雇主要求員工重返辦公室，但她最近承認，能回到市中心的勞工人數可能不足以挽救垂死的商業區。因此，她現在正在致力吸引新行業入駐市中心，例如必須在辦公室工作的生物科技業。