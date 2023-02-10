勇士交易換回奪冠功臣小裴頓 節省700萬奢侈稅

衛冕冠軍金州勇士做出涉及四隊的交易，用選秀榜眼威斯曼，換來去年遠走拓荒者的奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）。（記者劉先進／攝影）

NBA的2月9日交易截止日前，衛冕冠軍金州勇士 做出涉及四隊的交易，用發展起伏不定的2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），換來去年遠走拓荒者的奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）。勇士由此節省700萬奢侈稅，下個賽季省下奢侈稅3000萬。

臨近賽季中期交易截止日，西區強隊紛紛補強。杜蘭特從籃網來到鳳凰城太陽，湖人送走韋斯布魯克（Russell Westbrook），交易來拉塞爾（D'Angelo Russell）。勇士柯瑞 受傷，將在明星賽後複查。考慮到戰績，勇士也亟需增強實力，穩住戰績。於是，勇士按下涉及四隊的交易按鈕。將威斯曼送到活塞，得到小裴頓。拓荒者斬獲5個二輪選秀權和前鋒諾克斯（Kevin Knox），老鷹收穫貝伊（Saddiq Bey）。

小裴頓的年薪是830萬，下賽季是870萬，懷斯曼是960萬，下賽季1210萬。此次交易後勇士將節省700萬奢侈稅，2023到2024賽季節省3000萬奢侈稅。最重要的是，勇士和上賽季奪冠功臣再聚首。小裴頓在季後賽對陣灰熊時肘部骨折，但在總冠軍賽火速復出，為勇士封王立下汗馬功勞。他夏季選擇了拓荒者開出的3年2600萬的合同。

由於核心肌肉 受傷，小裴頓直到一月才復出。在為開拓者隊出場的17分鐘裡，平均只有4.1分和2.6個籃板。他的加入，讓勇士在側翼和投籃方面有所加強。