丁右立宣布撥650萬 設列治文區心理健康中心 提供一站式服務

丁右立(中）、陳詩敏（左二）、穆罕默德（右二）、余善群（右一）出席記者會。（記者張曼琳／攝影）

加州眾議會預算委員會主席、州眾議員丁右立（Phil Ting）宣布撥款650萬元，幫助舊金山 列治文區多元服務中心 （Richmond Area Multi-Services Inc，簡稱RAMS）獲得一個永久性心理健康 服務中心，促進當地亞太裔社區的心理健康與保健服務。

丁右立3日在RAMS辦公室舉行記者會。他說：「過去幾周發生的半月灣和蒙特利公園的槍擊事件，對亞太裔社區造成相當大的創傷。尤其事件發生在農曆新年，令人震驚。這應當是一年中最和平、最快樂的時光。」

丁右立主導RAMS在今年的州預算中獲得650萬元，以幫助該組織提供多種服務，丁右立補充：「實際上，RAMS的健康中心，是舊金山真正專注於只會說一種語言（有語言壁壘）的華裔 患者的心理健康中心之一。」

RAMS中心內的諮詢室。（記者張曼琳／攝影）

本次提供650萬元資金，將用於幫助RAMS設立一個永久性空間，將其診所及健康中心集中到一個地點，為需要的人士提供一站式健康服務。

丁右立表示，半月灣和蒙特利公園的悲劇，以及過去三年針對亞太裔的仇恨事件，都凸顯向亞太裔社區投入更多州資源的必要性。他說：「為了讓我們的社區向前發展，需要國家投資，而且由於RAMS擁有以社區為基礎、有文化敏感的護理的良好紀錄，我相信他們能夠迎接這個時刻。」

選區包括列治文區的華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）說：「RAMS為我們最脆弱的社區提供關鍵支持，特別是為亞太裔長者提供中文的心理健康和保健服務，」她還補充道：「這就是為什麼我支持RAMS並將其與眾議員丁右立辦公室聯繫起來。」陳詩敏感謝丁右立對舊金山和列治文區的支持，令設立永久性醫療空間成為現實。

列治文區多元服務中心主席兼執行總裁穆罕默德（JayVon Muhammad）表示，RAMS在作為列治文社區服務近50年，她很榮幸獲得這筆州府資助，繼續提供為街坊鄰居心理健康服務。

RAMS華裔首席臨床治療官余善群（Chirstina Shea）回顧RAMS建設以來的歷史，半世紀以來一直為包括華裔在內的多個移民和難民社區提供心理諮詢服務，她同時強調對社區進行精神健康外展和教育的重要性，讓更多新移民和難民理解「經歷（精神）創傷會影響情緒，並可能實際影響他們的身體。」

中心內介紹輔導的兒童。（記者張曼琳／攝影）

作為心理臨床治療專家，余善群向本報表示，半月灣槍擊案的槍手67歲的趙春利，或許是因為長期以來在農場中遭受霸凌，並在差劣和壓抑的環境中遭受精神創傷後，採取極端反應。余善群也指出，通常亞裔中年男性因為成長文化和環境，不善於表達，容易壓抑自身消極情緒，他們非常需要找到合適方式幫助他們舒緩情緒。