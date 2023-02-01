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聖荷西5交通項目 獲6千萬撥款

記者葛歆睿／聖荷西報導
First Street夾Virginia Street交叉口將進行行人安全改進。（記者葛歆睿 / 攝影）
First Street夾Virginia Street交叉口將進行行人安全改進。（記者葛歆睿 / 攝影）

大都會交通委員會（MTC）日前宣布「一個灣區撥款OBAG （One Bay Area Grant）」和「主動交通計畫ATP（Active Transportation Program）」的獲獎項目。作為灣區最大的城市，聖荷西5個交通安全項目獲得總計6234萬元的撥款，高於任何其他機構。

獲獎的聖荷西項目包括「零願景」安全改進、將單向街道改造成雙向街道，以及徹底改造一些街道以更好地適應步行、騎自行車和公共交通。為了充分利用資金，一些提議的項目僅在初始階段獲得資金，而其他項目則通過建設獲得資助。 交通部則將繼續尋求資金以全面實施所有項目。

聖荷西市長兼MTC專員馬漢（Matt Mahan）指出，聖荷西2022年行人和交通相關死亡人數達到現代歷史上最多「每一次死亡對我們整個社區來說都是毀滅性的、不可替代的損失。」馬漢表示，交通安全問題不會自行解決，而實現拯救生命所需的變革，最重要的方式之一就是基礎設施改善，並感謝大都會交通委員會為聖荷西的關鍵項目提供資金。

MTC執行董事麥克米蘭（Therese W. McMillan）表示，從聖荷西這樣的大城市到希爾茲堡（Healdsburg）小鎮，主動交通計畫ATP和一個灣區撥款OBAG，在推進區域目標方面發揮著重要作用，使灣區連接更緊密、更安全、更健康、經濟更有活力。

交通總監里斯托（John Ristow）指出，聖荷西希望像紐約一樣，使可持續交通變得更加安全和容易，並減少了溫室氣體排放。他表示，這些項目將快速推進聖荷西從以汽車為中心，轉變為適合所有出行方式。「非常感謝MTC為我們提供實現這些目標所需的資金」。

聖荷西五個獲獎項目分別是：

Story Road - Keyes Street整條街道（Complete Streets）

項目內容：環境審查、設計和施工

資助金額：3640萬元

項目成本：4110萬元

White Road行人安全改進

項目內容：僅限環境審查和初步設計

資助金額：340萬元

項目成本：7440萬元

Jackson Avenue整條街道

項目內容：沿Alum Rock Avenue至Story Road的環境審查、設計和施工

資助金額：330萬元

總成本：5080萬元

Julian Street和St. James Street

項目內容：單向街道改造雙向街道

資助金額：1290萬元

總成本：1620萬元

信號燈交叉口行人安全改進

項目內容：First Street夾Virginia Street交叉口改進的設計和施工，Seventh street夾Reed street；Naglee Avenue夾Dana Avenue

資助金額：630萬元

總成本：790萬元

記者葛歆睿／整理
記者葛歆睿／整理

聖荷西 灣區 大都會

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