政府社區合作 聖他克拉拉縣助更生人就業

李洲曉表示，更生人在就業方面，更需要各界的幫助。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉縣重返社會辦公室與REDF簽訂合約，政府與社區組織合作創立社會企業（Social Enterprise）計畫，雇用有犯罪紀錄者。這個項目名為RISE「社會企業區域倡議」（Regional Initiative for Social Enterprise，RISE），已經正式啟動。

聖縣議員李洲曉（Otto Lee）、查維斯（Cindy Chavez）、Goodill of Silicon Valley執行總裁福克斯（Michael Fox）等27日出席記者會，吸引數十家有意願參與該項目的聖縣機構代表到場聆聽。

李洲曉送上農曆新年祝福，並領頭為南北加州 兩起大規模槍擊遇難者哀悼。李洲曉指出，聖他克拉拉縣每年有超過3萬名刑滿釋放人員，他們需要縣府相關部們與社區的幫助重新融入社會，尤其是在就業 方面，更需要各界的幫助。

他表示，希望通過與REDF合作創立一個實現盈利、造福當地社區、並雇用受司法系統影響的人，「REDF會幫助我們為刑滿釋放人員創造就業、培訓和支持。因為畢竟有一份可以謀生的工作，最能幫助一個人重新振作、打破惡性循環。

李洲曉指出，聖他克拉拉縣重返社會辦公室與REDF的合約只是試點項目的三分之一。這一項目還包括一個小企業孵化器，將幫助重返社會的受刑人員發展經營自己的小企業。此外，還會雇用一個第三方調查公司，對該項目進行執行評估、成果研究、並做出結論。

李洲曉表示，雖然許多人自己經營小企業，但他們缺乏資金、培訓和支持。該計畫將提供必要的資源，創造不僅可以養活他們的家庭，甚至可以養活許多家庭的生計。

REDF是全國慈善投資 機構，專門投資於就業社會企業（Employment Social Enterprises，ESEs）。 自1997年以來，REDF已在33個州和哥倫比亞特區投資了超過238個就業社會企業，包括Good Will等，一共幫助8萬4000人找到工作。產生的收入再投資於幫助更多人就業。

REDF政府合作與政策主管埃里克森（Greg Ericksen）表示，對於有無家可歸者和監禁史的人來說，就業存在障礙，而系統性的種族主義更加劇了這種障礙，造成大量人才浪費。就業社會企業就可以解決這個問題，通過求職、培訓服務，讓每個人都有「用武之地」，通過勞動在工作和生活中取得成功。

在REDF主席兼執行總裁金（Maria Kim）的主持下，查維斯、福克斯、加州就業機會中心（California Center for Employment Opportunity）副總監萊斯蒂考（Sara Glenn-Leistikow），和聖他克拉拉縣再入服務（Diverson and Reentry Service）總監阿瑞萊（Javier Aruirre一起分享、討論如何為有犯罪記錄者創造機會。

當日共有數十位聖他克拉拉縣機構代表參與了發布會，了解RISE項目。REDF表示，會優先考慮與現有的就業社會企業將會合作，但同時鼓勵新創立的機構申請。