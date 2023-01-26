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檢方控企圖潛逃 荷姆斯反擊

編譯組／聖荷西電
針對聯邦上周指控荷姆斯（中）企圖潛逃出國，其律師團隊23日發出文件反駁。（美聯社）
針對聯邦上周指控荷姆斯（中）企圖潛逃出國，其律師團隊23日發出文件反駁。（美聯社）

Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）的律師團隊日昨在一份法庭文件中表示，聯邦檢方上周使用不完整且可被證明是不正確的聲明，稱荷姆斯在被定罪後企圖潛逃出國，是「魯莽且不實」的指控。

聯邦檢方上周做出令人震驚的指控，稱荷姆斯在2022年1月初被定罪後，購買了一張1月底飛往墨西哥的單程機票，但在檢察官獲悉聯絡荷姆斯律師後才取消。檢察官還表示，荷姆斯伴侶艾文斯（Billy Evans）曾飛往墨西哥，經過將近六周才從南非返回美國。

荷姆斯的律師在23日發出的文件中表示，荷姆斯「從未試圖逃離美國」，聯邦的指控是毫無根據的。

文件說：「在陪審團做出判決之前，荷姆斯女士對被判無罪抱有希望，因此計畫參加2022年1月下旬好友在墨西哥舉行的婚禮。艾文斯先生使用荷姆斯女士的名字，為兩人訂了美國航空公司機票。但判決出爐後，荷姆斯女士就放棄此行。」

律師在文件中稱，荷姆斯被定罪後「沒有辦法」去墨西哥，不僅因為她出國需要法院批准，而且她被法院扣留的護照也已過期，她也沒有嘗試申請新護照。

荷姆斯律師表示，檢方稱艾文斯2022年1月下旬飛往墨西哥後有數周不在美國完全不是事實。文件顯示，身為飯店小開的艾文斯飛往墨西哥四天後就返回美國，文件還附上一張艾文斯名下的信用卡收據，是從蒂華納（Tijuana）進入美國的過橋費收據，以及他2022年2月20日從舊金山經紐華克飛往開普敦，並於3月4日返回舊金山的聯合航空經濟艙機票影本。

前聖他克拉拉縣檢察官克拉克（Steven Clark）表示，荷姆斯律師團隊未能對檢方提出的一個關鍵問題做出說明，那就是荷姆斯為何要訂單程機票去墨西哥。

克拉克說：「在這個問題上，聯邦政府並未獲得令人滿意的解釋。在明知自己可能面臨20年徒刑的情況下訂了一張單程出國機票，這讓聯邦非常擔心荷姆斯的意圖。」

現年38歲的荷姆斯去年11月被判刑11年，在整個審判過程中一直被保釋在外。法官宣判時允許荷姆斯可以延後至4月27日才入獄，這一決定是為了讓她生下第二個孩子後再入獄。

荷姆斯 墨西哥 檢察官

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