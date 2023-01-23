慶大年初一 華人早起到廟宇祈福

許多民眾在大年初一就去寺廟祈福。（記者李榮／攝影）

1月22日是美國時間的農曆大年初一，許多民眾都趁著開春當天，到寺廟裡面參拜、點香，祈求新一年的福氣與運勢。有華人 不顧前一夜守歲沒睡飽，還是起大早，一早就到寺廟參拜並向神明許願，造成廟宇附近交通打結，寺廟內被擠得水瀉不通。當天參拜的民眾讓寺廟香火鼎盛，熱鬧非凡，大家依次進入廟內虔誠點香祈福，並且互道新年恭喜，兔年好運來。

聖荷西的寶華禪寺當天大年初一吸引大批信眾，華裔 、越南 裔與其他族裔都有，有不少人穿著象徵喜氣與新年的紅色衣服，另外也有人穿著越南傳統服飾前往，氣氛熱絡喜氣。對於華人來說，今年的生肖是兔年，而日本、韓國與一些亞洲國家，也都是慶祝兔年的到來。而對於越南來說，今年則是貓年，因為越南的12生肖中，與華人不同的事越南以貓取代兔子、用水牛取代牛年，但越裔與華裔一樣都同樣有大肆慶祝農曆年的傳統。

該禪寺前的McKee路，因為前往參拜民眾的車流量龐大，交通一度打結，很多信眾必須將車停得很遠，再步行過去。寶華禪寺在南灣有相當的知名度，創辦人靈真和尚當天先從香港移居到纽约，後又定居加州。1984年時，靈真和尚在現址買了土地，經過四年的努力正式啟用，一直至今。

趁新春到寺廟祈福的陳剛指出，春節時到寺廟參拜祈福是傳統之一，特別是大年初一這天可以說是特別重要，畢竟據說大年初一的祈願會特別靈驗。因此，他特別起個大早來燒香，為自己與家人點上新一年度的第一炷香。她表示，自己於新春到寺廟燒香已經有十多年的歷史，是一家人過年時的重要儀式之一，也代表新的開始。

另一位家住北聖荷西的Annie Chang指出，自己每年都會固定於春節時到廟裡拈香，希望今年運勢興旺。尤其是女兒今年要申請大學，希望能夠一切順利，進入到一直嚮往、位於東岸的大學。