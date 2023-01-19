金山私人毒品注射中心合法化 布里德、盧凱麗提案立法

加州參議員威善高多次提案將舊金山毒品安全注射中心合法化，遭州長紐森拒簽。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德與第九區市議員盧凱麗(Hillary Ronen)聯合宣布，舊金山將採取措施，允許私人或非盈利組織開設的安全毒品 注射中心合法化。

因自疫情以來，毒品過量致死已經成為舊金山最大的公共衛生危機。為解決這一危機的威脅，除了嚴厲打擊田德隆地區的毒品犯罪交易以外，開放合法的毒品注射中心，被舊金山民選官員認為是最有效的方法之一。但目前，舊金山市府還在等待聯邦與州府審批「是否允許公共資金建設毒品安全注射中心」。因此，市府需要大力推動私人開設站點的開放工作。

但即使是私人開設的站點，也受到市政立法的限制。2020年，市議會曾批准立法，舊金山在聯邦和州法通過之前，不允許啟動任何毒品過量預防計畫，無論是政府還是私人資金資助。

為解決這一問題，布里德與盧凱麗正在提案立法，以廢除2020年過量預防計畫的法律。如新提案得到市議會會批准，舊金山將會允許非營利組織在聯邦和州法通過之前，可以用私人資金開設毒品安全注射中心。

布里德表示，市府致力於在舊金山開設毒品過量預防中心。但由於法律限制，目前仍存在重大挑戰。儘管如此，我們會繼續與非營利組織合作，尋找創造性的方式來開放站點。她強調，毒品過量預防中心可以成為城市解決毒品危機綜合戰略的一部分。此戰略可以挽救生命並解決社區內街頭吸毒的問題。目前芬太尼過量致死的情況，對舊金山提出了前所未有的挑戰，除了開放這些場所外，還必須與執法部門合作嚴打露天毒品交易市場，及時改善社區環境。

盧凱麗表示，期待著迅速廢除2020年法令。這樣就可以與非營利合作夥伴合作，在舊金山毒品最嚴重的社區開設安全注射中心，並在2023年上半年啟動並運行安全中心。

這項立法將會在22日市議會上投票選舉通過。布里德已要求市議長佩斯金加快廢除舊許可法的法令，以便非營利組織可以在短時間內開始著手建設和經營安全注射中心。

市府律師邱信福（David Chiu）表示，為了挽救生命，他全力支持非營利組織推進舊金山的毒品過量預防中心模式。廢除舊法令是朝著這一目標邁進的第一步。

醫學 首席檢察官辦公室的初步數據顯示，舊金山在2022年共有620例毒品過量死亡，2021年和2020年分別報告了640例和725例。