增加19升旗慶祝日 高敘加提議被駁回

佛利蒙市長高敘加提議為亞裔領袖等舉行升旗儀式，遭市議會否決。（推特圖片）

佛利蒙市去年12月通過市議員考科斯（Teresa Cox）的提議，在每年2月升旗紀念非裔歷史月（Black History Month）。華裔 市長高敘加（Lily Mei）希望將升旗紀念更進一步。她在本周的市議會中提出19位個人和團體的名單，加入到城市升旗慶祝的計畫中，其中包括多位亞裔領袖。高敘加的提議遭到多位市議員的反對。

名單中包含儒家創始人孔子、前華裔加州 州務矝卿余江月桂、民權活動家是松豐三郎等。其中，最具爭議的便是提議中將升旗日定在孔子的生日。

市議員坎貝爾（Desrie Campbell）說：「我反對並不是因為它不重要，而是我們做出的決定要保持一致性。我甚至希望你為我的生日而升旗，因為我也很重要。」她認為，提議會間接鼓勵多個團體尋求對個人的表彰，給城市造成麻煩。

坎貝爾指出：「為什麼佛利蒙不單獨設立一個馬丁路德金日呢？」

考科斯表示：「正是如此。」

市議員邵陽指出：「城市升起的最好的旗幟，應是佛利蒙以及其他城市的所有人都會感到自豪的星條旗。」他表示，升旗儀式很有可能導致各個團體之間的一言堂，並形成攀比。「上個月你升了一面很大的旗子。我想打敗它，我就需要一面更大的旗子。」邵陽說，「我不希望這成為一場競爭。」

猶太 裔市議員卡桑（Jenny Kassan）表示，一些團體和個人沒有相應的旗幟代表。「比如，猶太傳統月沒有旗幟。」卡桑說。

最終，議會否決了高敘加的提議，理由是人員問題、成本以及沒有正式的升旗政策。目前市府正在積極制定相關升旗政策。