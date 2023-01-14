李洲曉任副議長：致力聖縣公共健康

華裔議員李洲曉（Otto Lee）被推舉為副縣議長。（記者王子涵／翻攝）

聖他克拉拉縣新年首場縣議會會議中，華裔議員李洲曉（Otto Lee）被推舉為副縣議長。作為聖縣歷史上首位華裔縣議員，他表示，將於與同樣新上任的議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）繼續合作，解決聖縣所面臨的公共健康挑戰。

李洲曉表示，與艾倫伯格的友情有利於雙方的合作。「我們已經認識了20多年了，並且在一些關鍵的問題上有共同的價值觀。」李洲曉說，二人曾共同領導聖縣對心理健康 治療的投資。在10日的縣議會中，又通過了分別為950萬和1400萬的撥款，支持在建的青少年康復中心、戒毒中心工程，並設立38個全職工作，對弱勢群體如長者、LGBTQ社區、低收入家庭的心理健康治療。

聖縣在去年1月宣布，因自殺和吸毒過量導致死亡人數增加，治療床位不足，全縣進入精神健康緊急狀態。李洲曉指出，新批准的撥款將增加康復中心的床位，讓更多擁有心理健康疾病的人得到救治。「健康風險可簡單分為兩種，即患有嚴重缺陷並急需治療的，以及風險較低的。」

李洲曉表示，一些從嚴重精神疾病中康復的病人，由於低風險病床有限，不得不直接釋放。然而他們大部分無家可歸，並且仍有病情復發的風險。「增加低風險病床，可以讓患者逐步進行康復，並為嚴重患者騰出床位。」

李洲曉指出，新招聘的38個全職工作者中，將由曾患有精神疾病的康復者中挑選，因為他們對病情由更好的理解和感受。

面對社區居民對建設遊民 庇護所的抗議，李洲曉指出，還需要長時間的外展和宣傳教育 。「一些無家可歸的家庭，因為經濟原因無法付清帳單，才成為無家可歸人士。他們也只是普通人，而非窮凶極惡的罪犯。」李洲曉表示，一些在山景城、聖荷西市中心經營的遊民公寓，運行的非常好，「我會很願意住在那裡，從外面看上去就是普通的公寓。」