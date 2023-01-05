促進美中友好 精英匯頒3項大獎

方李邦琴榮獲精英匯「美中關係民間大使獎」。（精英匯提供）

灣區華人 無黨派跨界精英協會—精英匯日前舉辦宴聚，著名僑領方李邦琴、前州眾議員朱感生、庫比蒂諾市市長魏虹、蘇諾瑪市前市長丁駿輝 、東華醫院行政總裁張建清、大講堂講者江劍剛、王朝鴻、徐藝珊、蔣志予、精英滙發起人李競芬、趙湘君、林青、歐陽飛鵬、劉磊、李明華等社區領袖約120人出席，會上為三位獲獎者頒獎。

精英匯的宗旨包括慈善公益服務社區；加強華裔 族群對美國的貢獻，促進融入主流社會和華人參政；協助華人教育訓練和在各行各業的成功，增進商務活動；促進美中友好關系以及文化等各方面的交流；促進海峽兩岸的統一。

方李邦琴榮獲精英匯「美中關係民間大使獎」。方李邦琴任灣區委員會中國倡導委員會聯合主席，在2000年收購舊金山 觀察家報（San Francisco Examiner) ，成為該報首位女性執行長。2015年，在舊金山華埠筹建海外抗战纪念馆。2020年，繼前總統吉米卡特之後，的獲獎人。

方李邦琴表示，她計畫在舊金山華埠籌建第二所紀念館，以美國鐵路華工為主題。「美國中央鐵路是美國富強不可缺少的一部分，不但講東西部聯結起來，還聯結了太平洋和大西洋。」方李邦琴說，「中國是我的生母，美國是我的養母，這是我在美國的身分。」她指出，華工紀念館能夠幫助華人第二代身分認同。

前州眾議員朱感生榮獲精英匯「民選官員特殊貢獻獎」。（精英匯提供）

前州眾議員朱感生榮獲精英匯「民選官員特殊貢獻獎」。朱感生是華人參政議政的代表，在2007年成為聖荷西第四區市議員，成為該市157年以來首位華裔市議員。朱感生推動建立了以華裔作家張純如命名的公園，鼓勵更多年輕人以她為榜樣，堅持公理公正的原則。

加州大學舊金山分校藥師江劍剛（中）榮獲精英匯「抗擊新冠病毒特殊貢獻獎」。（精英匯提供）

加州大學舊金山分校藥師江劍剛（Dr. Calvin Jiang）榮獲精英匯「抗擊新冠病毒特殊貢獻獎」。江劍剛在疫情期間通過社交媒體發布了400多個新冠科普視頻，並為華人社區和留學生群體舉辦多場抗疫講座。直接幫助數百位患病留學生，幫持受疫情影響的家庭。他曾兩次獲得美國白宮總統簽名的義工金獎。