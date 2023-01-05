我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

促進美中友好 精英匯頒3項大獎

記者王子涵／聖荷西報導
方李邦琴榮獲精英匯「美中關係民間大使獎」。（精英匯提供）
方李邦琴榮獲精英匯「美中關係民間大使獎」。（精英匯提供）

灣區華人無黨派跨界精英協會—精英匯日前舉辦宴聚，著名僑領方李邦琴、前州眾議員朱感生、庫比蒂諾市市長魏虹、蘇諾瑪市前市長丁駿輝 、東華醫院行政總裁張建清、大講堂講者江劍剛、王朝鴻、徐藝珊、蔣志予、精英滙發起人李競芬、趙湘君、林青、歐陽飛鵬、劉磊、李明華等社區領袖約120人出席，會上為三位獲獎者頒獎。

精英匯的宗旨包括慈善公益服務社區；加強華裔族群對美國的貢獻，促進融入主流社會和華人參政；協助華人教育訓練和在各行各業的成功，增進商務活動；促進美中友好關系以及文化等各方面的交流；促進海峽兩岸的統一。

方李邦琴榮獲精英匯「美中關係民間大使獎」。方李邦琴任灣區委員會中國倡導委員會聯合主席，在2000年收購舊金山觀察家報（San Francisco Examiner) ，成為該報首位女性執行長。2015年，在舊金山華埠筹建海外抗战纪念馆。2020年，繼前總統吉米卡特之後，的獲獎人。

方李邦琴表示，她計畫在舊金山華埠籌建第二所紀念館，以美國鐵路華工為主題。「美國中央鐵路是美國富強不可缺少的一部分，不但講東西部聯結起來，還聯結了太平洋和大西洋。」方李邦琴說，「中國是我的生母，美國是我的養母，這是我在美國的身分。」她指出，華工紀念館能夠幫助華人第二代身分認同。

前州眾議員朱感生榮獲精英匯「民選官員特殊貢獻獎」。（精英匯提供）
前州眾議員朱感生榮獲精英匯「民選官員特殊貢獻獎」。（精英匯提供）

前州眾議員朱感生榮獲精英匯「民選官員特殊貢獻獎」。朱感生是華人參政議政的代表，在2007年成為聖荷西第四區市議員，成為該市157年以來首位華裔市議員。朱感生推動建立了以華裔作家張純如命名的公園，鼓勵更多年輕人以她為榜樣，堅持公理公正的原則。

加州大學舊金山分校藥師江劍剛（中）榮獲精英匯「抗擊新冠病毒特殊貢獻獎」。（精英匯...
加州大學舊金山分校藥師江劍剛（中）榮獲精英匯「抗擊新冠病毒特殊貢獻獎」。（精英匯提供）

加州大學舊金山分校藥師江劍剛（Dr. Calvin Jiang）榮獲精英匯「抗擊新冠病毒特殊貢獻獎」。江劍剛在疫情期間通過社交媒體發布了400多個新冠科普視頻，並為華人社區和留學生群體舉辦多場抗疫講座。直接幫助數百位患病留學生，幫持受疫情影響的家庭。他曾兩次獲得美國白宮總統簽名的義工金獎。

創始人團隊表示，「說好我們的故事，肯定我們的奉獻，是我們的歷史使命，共鳴華裔精神，洞見精英未來」。

創始人團隊表示，「說好我們的故事，肯定我們的奉獻，是我們的歷史使命，共鳴華裔精神...
創始人團隊表示，「說好我們的故事，肯定我們的奉獻，是我們的歷史使命，共鳴華裔精神，洞見精英未來」。（精英匯提供）

華人 舊金山 華裔

上一則

為遺產反目？財務顧問林穎華：提早規畫免爭議

下一則

支持者：不讓阿拉米達縣新地檢長普萊斯成博徹思第二

延伸閱讀

搶先美國 法國將軍援烏克蘭「AMX-10 RC」輕型戰鬥車

搶先美國 法國將軍援烏克蘭「AMX-10 RC」輕型戰鬥車
GM超車Toyota重返美國銷售王 但車市銷量跌10年谷底

GM超車Toyota重返美國銷售王 但車市銷量跌10年谷底
拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車
灣區暴風雨 飛機轉降 大樹攔腰折斷

灣區暴風雨 飛機轉降 大樹攔腰折斷
台海局勢緊繃 美智庫連3年列全球最高風險

台海局勢緊繃 美智庫連3年列全球最高風險

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
優勝美地官員確認聖荷西夫婦在巖石滑坡中喪生。（美聯社）

優勝美地巖崩 185噸巨石砸車…聖荷西夫婦遇難 妻疑為華人

2023-01-02 15:28
灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

2023-01-01 10:35
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

40年來最大…灣區「洪水猛獸」 衝進華人後院

2023-01-02 13:42
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪