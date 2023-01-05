科企裁員潮 Salesforce將砍8000人

舊金山Salesforce公司4日宣布，將在近8萬名員工中裁員約10%。(Getty Images)

舊金山 雲端科技公司Salesforce於3日宣布，將在近8萬名員工中裁員 約10%。堪稱多年來最大規模的科企裁員之一。

Salesforce執行長賓尼奧夫(Marc Benioff)在致員工的一封公開信中寫道：「隨著公司的營收在疫情 期間加速增長，急速擴大人員招聘，導致現在面臨經濟衰退，不得不縮減開支，我對此負有責任。」賓尼奧夫還表示，目前的經濟大環境仍然充滿艱難挑戰，客戶們的購買決策也更加謹慎。

有消息稱，Salesforce預計將花費14億至21億元用於安置裁員相關的費用，受影響的員工將獲得至少近五個月的工資和健康保險福利。在疫情期間，公司的員工人數增加了三分之一以上。

目前尚不清楚Salesforce大約1萬名在舊金山的員工中，會有多少人受到本次裁員潮的影響。有分析人士稱，Salesforce大裁員，是對在疫情後寫字樓空置率居高不下的舊金山市中心的又一次嚴重打擊。目前舊金山市中心的樓宇空置率高達創紀錄的27%。

Salesforce早在去年年底，已解雇了數百名銷售人員。在疫情期間，這家公司員工人數增加了三分之一以上。其新一輪裁員規模要大得多，可與較大規模裁員的Meta公司已裁員1萬餘人相提並論。

新年伊始，舊金山灣區科企的裁員現象已非常普遍，對亞馬遜(Amazon)、甲骨文(Oracle)、思科(Cisco)和英特爾(Inter)等巨頭以及Chime、Coinbase和Asana等規模較小的公司紛紛裁員。

Salesforce也有高管離職，其中包括聯席首席執行官布雷將於本月底辭職。科技分析師史庫利蒂斯（Wedbush Securities）說：「大量裁員是賓尼奧夫在不確定的背景下，保持獲利率的明智之舉，因為公司在過去幾年快速擴張，現在正在放緩。」

Salesforce股價目前並未受到裁員影響，在午盤交易中上漲超過3%。