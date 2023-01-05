柏克萊人民公園又見暴力 女遭性侵 嫌犯逃逸

柏克萊人民公園建築工地常發生糾紛。(記者劉先進／攝影)

柏克萊常發生爭議和衝突的人民公園建築工地，4日發生一起性侵 案。一名女子被一個經常在工地出現的嫌犯性侵。柏克萊加大 警方對現場進行搜查，但沒有找到嫌犯，案件還在調查中。

人民公園是灣區最具傳奇色彩的地塊之一，也是上世紀60年代大規模反主流文化抗議活動的場所。因為柏克萊加大學生宿舍短缺，學校決定在人民公園所在地投資3.12億元，建設1100多個低於市場租金 的學生床位和部分住房，供100多名遊民居住。並強調，學生繳納租金產生的收入將被用於資助該建築的運營和維護。

不過，反對者認為公園是歷史遺跡，不能施工。並在去年8月3日與警方衝突，導致施工暫停。 隨即，有人在工地安營紮寨住下來。8月21日，公園建築工地發生一起仇恨犯罪，三人用鏟子攻擊變性人，導致對方受傷。警方已逮捕一人，還在搜查另外兩人。受害者被送往醫院救治。

警方的聲明說，一名女子報警稱在公園建築工地被性侵。 但經警方搜索後，沒有找到嫌犯。如果市民有關於此案的任何資訊，或者知道任何類似事件，請聯繫柏克萊加大警方，(510)642-6760。警方同時給與一些安全提示，「你必須持續不斷地獲得性活動的同意。同意性活動意味著，明確且自由地回答『是』，而非『沒有拒絕』。性攻擊從來不是倖存者的錯。犯罪者的行為才是錯誤的。」

如果市民受到了性暴力的傷害，請考慮使用以下方法求助。若是在校園內，可以聯繫保護隱私的護理倡導者機構PATH to Care中心，24小時電話510-643-2005；或聯繫大學健康服務部門，如24小時的護士諮詢熱線：510-643-7197，以及性別平等資源中心，510-643-5727。若事件發生在社區內，可聯繫灣區婦女反強姦機構（BAWAR），510-800-4247。高地醫院電話510-437-4800。