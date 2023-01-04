名嘴周玉蔻將訪灣區 談台灣民主

周玉蔻將到台灣會館演講，主題為「2022年與2023年台灣民主自由制度的選舉面面觀」。（李漢文提供）

中華民國僑務委員李漢文宣布，將邀請台灣資深媒體周玉寇，於1月14日到舊金山灣區 舉行演講會，主題為「2022年與2023 年台灣民主自由制度的選舉面面觀」。李漢文表示，周玉蔻向來對於政治有很犀利的見解，相信能夠帶來對於台灣政治的許多觀察，以及第一手的分析。

周玉蔻畢業於政治大學新聞系，早年曾任職聯合報等媒體，1990年代跨足電視和廣播界，後來又到飛碟電台開播起主持「飛碟早餐」直到2004年辭職。2006年她代表台灣團結聯盟參選台北市市長，不過並未當選。之後又主持廣播節目「蔻蔻早餐」、「周玉蔻嗆新聞」等節目。她以敢言與犀利聞名，政治立場也幾度轉變。

李漢文表示，周玉寇是自己的多年老朋友，認為周玉蔻的見解非常犀利。李漢文幾周前回台參加僑務委員會議時，也趁機周玉蔻見面。這次邀請周玉蔻前來，希望能為台僑分析最新的台灣政治現況，以及現在面臨的挑戰與機會。

李漢文說，此次的主辦單位為北加州南灣台灣僑界，經費是大家募捐得來。鄉親們都是希望能夠促進大家對台灣的認識，以及繼續與台灣之間的互動。周玉蔻是預計12日搭中華航空到灣區，13日到科技公司訪問，14日舉行演講，15日去洛杉磯，隔天回來並準備從舊金山機場回台。

周玉蔻演講時間：1月14日（周六）上午11時30分報到。簡餐用餐時間：12時至12時50分。正式演講從1時開始。地點：台灣會館大廳（4413 Fortran Court, San Jose, CA95134）。講演主題：「2022年與2023年台灣民主自由制度的選舉面面觀」。費用：免費參加（歡迎台派熱心人士贊助小額捐款，以達該活動收支平衡。）活動報名聯繫方式：報名專線：意者可簡訊洽669-245-2842。