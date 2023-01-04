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科技公司執行長 涉女廁偷窺遭逮

記者李榮／山景城報導
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

一名35歲的科技公司執行長莫任諾（Eduardo Moreno），新年假期時竟在山景城的連鎖餐飲店潘那拉麵包（Panera Bread）的女廁偷窺女生上廁所。被害女子發現莫任猥瑣的行為後大聲尖叫，並立即追了出去，後來在附近找到莫任諾並當面對質。對質時莫任還一度搶了受害人的手機，並且又跑回該麵包店。不過後來在見義勇為路人的幫助下莫任諾還是被抓住，警方到場後將他送往聖他克拉拉縣監獄

山景城警方指出，事情是發生在2日上午11時40分，受害女子打電話報案稱，在麵包店女廁遭男子偷窺。女子表示，在廁所隔間內就聽到有怪聲，仔細一瞧竟發現有一名男子從隔間下面縫隙的湊著偷看。女子發現男子怪異的行徑後隨即尖叫，男子也即刻跑出，快速離開餐廳。

警方表示，受害人後來在El Camino Real大道附近找到莫任諾，受害人立刻拿出手機想要拍下莫任諾的照片，可是莫任諾居然動手搶手機，並且將受害人推倒在地。莫任諾之後又將身上的衣服脫掉、跳過圍籬，然後又回到麵包店，不過卻被一群旁觀的路人給抓住。

受害女子指稱，莫任諾就是在女廁偷窺她的犯嫌。山景城警方表示，莫任諾最後因涉嫌搶劫，以及偷窺而遭逮捕，並且被送往聖他克拉拉縣監獄。警方並且認為，莫任諾應該還在廁所裡偷窺過其他的受害人，因此呼籲社區民眾如果知道詳情，或者還有其他人曾受害，可以與警方聯繫，電郵：[email protected]

依照職業社交媒體LinkedIn的資料顯示，莫任諾畢業於史丹福大學（Stanford University），擁有機械工程的碩士學位。2015年時共同創辦科技公司SeaDrone。

手機 監獄 史丹福大學

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