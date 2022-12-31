馬漢就職聖荷西市長 將建立過渡小組 促經濟復甦

馬漢將建立市長過渡小組，關注遊民、公共安全、經濟復甦等核心問題上。（記者王子涵／攝影）

馬漢（Matt Mahan）29日低調在市議會大廳中就職聖荷西 第66任市長，他僅邀請了自己的家人以及部分辦公室成員參加。馬漢從創業家步入政壇，在11月的選舉中擊敗經驗豐富的老牌政客、聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）。馬漢計畫在短短兩年任期內回歸對城市基本問題的改革，在近期的一次採訪中，馬漢談到自己對「執政100天」的計畫。

馬漢表示，上任後他會首先拜訪聖荷西警局，感謝在假日中仍在工作的警員，並與警長見面。此後將深入社區，拜訪小商業。在1月中旬，馬漢將建立市長過渡小組，重點關注遊民 、公共安全、經濟復甦等核心問題。他希望與市議會、社區領袖、市府專員合作，找出彼此的共識和共同利益，推進改革。

為了提高過渡小組的工作效率，馬漢計畫給小組六到八周的時間收集政策建議，並以其為基礎在3月時規畫出市府預算 。「我希望與商會保持更緊密的合作，幫助商業在市府內發聲，這將是一個健康的雙向對話。」馬漢說，「坦率地說，商會正處於一個過渡或重建的階段，對話不應局限於商會與市長之間，更重要的是將他們與市府各部門負責人和雇員聯繫在一起。」

馬漢與前任市長李卡多同屬商業界支持的候選人，而市議會中大多數為勞工界支持的議員，兩方最近在填補市議會空缺席位上產生巨大分歧，儘管馬漢提出的舉辦特殊選舉的提議落空，但他仍指出，政治分歧的情況被過分擴大，兩派對立次數相當罕見。

馬漢曾表示，合作才能共贏。「我願意與每一位市議員對話合作，尋找共同點，幫助他們在各自的選區中成功。」馬漢說，「但我絕不會對核心價值有所妥協，將社區的支持視為理所當然。」

在被問到聖荷西市中心的建設時，馬漢表示，短期內他將關注公共安全和城市清潔。他計畫擴大街頭外展計畫，以及與非盈利機構的合作。「在處理有心理健康疾病的遊民時，我們需要採取與現在不同的接觸方式，幫助遊民在室內得到照顧，並停留足夠長的時間。」馬漢說，「Valley醫療中心只能收容遊民24小時，這是不足夠也是不可接受的。當需要幫助的遊民被再次送回到街頭，這對於社區和城市都沒有好處。」

馬漢表示，解決遊民問題長遠來看需要回歸到住房問題，市中心需要加大住宅密度。「更密集的住宅將吸引更多人流，更有活力的零售業和文化場所讓更多的商業入駐聖荷西。」馬漢說，「這將是滾雪球效應。」

馬漢並不打算提高商業稅。「聖荷西的工作機會短缺，如果貿然提高商業稅，只會給商業主、投資者另一個離開聖荷西的理由。」馬漢指出，核心還是要建造更多住房，降低生活成本，以此降低勞動力成本，讓公司更有競爭力。