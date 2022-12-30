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專家：中國人無免疫力 重症、病歿數恐大增

本報記者／綜合報導
專家認為，因為中國民眾沒有免疫抵抗力，故重症、死亡人數可能大幅上升。（Unsplash.com）
專家認為，因為中國民眾沒有免疫抵抗力，故重症、死亡人數可能大幅上升。（Unsplash.com）

對於一些南加華人來說，中國大陸疫情發展時刻牽動著他們的心，因為很多親友正在那裡與病毒抗爭。南加衛生專家日前接受採訪時表示，因為中國民眾沒有免疫抵抗力，故重症病例可能會多於美國和其他國家，絕對死亡人數也可能因此大幅度上升。

南加州大學亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）傳染疾病控制首席醫師江華，在近三年的疫情，一直工作在治療新冠患者的一線，有著非常豐富的臨床經驗。

對於中國疫情的發展，江華並不樂觀，他認為重症病例、絕對死亡人數可能大幅上升，原因在於政府兩年多的嚴格封控、全民口罩、自產滅活疫苗的低保護作用，及低接種率，這些都造成全民幾乎沒有任何免疫力；而且選擇在各種呼吸道感染最嚴重的冬季突然放開，因而造成大量感染病例。由於全民沒有免疫抵抗力，可能會出現大量重症、死亡人數。

江華表示，美國及其他國家的疫苗保護效果較好，且接種率高，更重要的是兩年多來，歐美絕大多數人已至少感染一次病毒，因此有了由疫苗和自然感染後產生的最佳免疫抵抗力，再次感染病毒後的重症或肺炎發病率就會很低。但這些數據不適用於沒有健全免疫力的人群。

根據相關報導，截至11月，90% 的中國人已接種疫苗，但在80歲及以上人群中，不到66%的人接種疫苗，只有 40%的人接種加強針；而在美國，幾乎所有65歲及以上的人都已接種疫苗，儘管只有不到37% 的人接種最新的加強針。中國老年人口的疫苗低接種率，可能會對這個脆弱群體帶來難以估計的打擊。

中美兩國現在流行的病毒變異株是否相同？對於這個問題，江華指出，根據目前報導，兩國的變異株並不相同，但在中國疫情大爆發且無密切系統監測的情況下，對變異株的檢測是否完全尚不得而知。

江華表示，雖然目前病毒變異株的免疫逃逸能力增加，但沒有充分證據表明病毒毒性更強，他強調：「任何病菌對人體感染後的最終結局，是由致病菌的毒性與人體抵抗力的相互作用決定，不單是由病菌毒性決定；如果沒有抵抗力，即使毒性很低的病菌都可能造成危及生命的感染，在醫學上稱之為機會感染。」關於中國疫情何時會達到高峰，江華表示很難預測，因為政府公布的數據不完整更不可靠，可信度低，所以無法下定論。

新冠病毒在中國的迅速傳播引起世界各地衛生官員的普遍關注，未經控制的爆發將為病毒創造更多機會，可能使其變異為更具傳染性或更致命的變種。相關專家指出，對中國這個擁有14億人口的國家來說，這些擔憂尤為嚴重。

南加華人在中國的很多親友感染新冠病毒。（本報記者／攝影）
南加華人在中國的很多親友感染新冠病毒。（本報記者／攝影）

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