NBA／勇士逆轉爵士3連勝 聯盟主場最強

普爾（中）在柯瑞休戰、勇士三連勝期間表現出色。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 、維金斯和湯普森缺席的金州勇士 ，28日晚背靠背逆轉12分，以112比107戰勝猶他爵士，取得主場三連勝。勇士五人上雙，普爾進帳26分3籃板，替補提上先發的迪文森佐(Donte DiVincenzo)再次表現出色，三分球投9中5拿下19分，格林6分9籃板5助攻。勇士主場戰績為全聯盟最出色的15勝2負，目前18勝18負，排名西區第10位。

勇士贏球體現在數個方面：快攻得分23比2，替補41比32分；扮演奇兵角色的人頗多，包括後衛傑若米(Ty Jerome)17分7籃板2助攻，蘭姆(Anthony Lamb)10分。

湯普森（右）面對黃蜂防守進攻。（記者劉先進／攝影）

自從12月中的6場比賽1勝5負後，回到主場的勇士精神抖擻，防守強度大幅增加；最近三連勝期間，勇士百回合防守效率102.6，聯盟第一。雖然樣本較小，但也能看出，主場氣氛帶給球員的優勢。

普爾（右）在柯瑞休戰、勇士三連勝期間表現出色。（記者劉先進／攝影）

賽後教頭柯爾大讚球隊表現頑強，「贏得這場比賽感覺是不同的，這是一場幾周前我們不會贏的比賽，但年輕人真的在成長，我們每晚都能從庫明加和蘭姆及傑若米等人看見出色的表現。像迪文森佐這樣的球員，一直很出色，不僅僅是投籃，還有防守的力量。普爾為球隊創造很多進攻機會，而格林和魯尼用防守壓制對手進攻，這很有趣。我們在過去的幾場比賽中表現出了很大的勇氣。」

格林（左）試圖封蓋對手進攻。（記者劉先進／攝影）

此前一直沒有獲得太多出場機會、主要在低級聯賽G聯盟打球的新秀鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.），三分球投5中3得到11分3籃板。隊友迪文森佐稱讚說，這並不容易，「我告訴他要有侵略性，不要擔心其他事情。在防守方面，他表現不錯。他在場上說話，這對一個年輕球員來說，在那種環境下和隊友溝通，真的很難。我們每天都在提醒他大聲說話，他今晚做得很好。」

後衛傑若米(右)在奮力防守。（記者劉先進／攝影）

柯爾也表示，當新秀鮑德溫站在那裡投中那些三分球時，他改變了比賽。「特別是末節開始，他投中隊友突破外傳的三分。」

普爾（右）在柯瑞休戰、勇士三連勝期間表現出色。（記者劉先進／攝影）

雖然主場戰績優秀，但勇士客場戰績為聯盟墊底的3勝16負。他們還有一波五連主場，先後面對西區的拓荒者、東區勁敵老鷹、弱旅活塞、魔術。如果能全部拿下，等待柯瑞和維金斯回歸，衝擊季後賽 大有希望。