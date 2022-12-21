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東灣台灣同鄉會年會 上百同鄉齊聚

記者李榮／灣區報導
東灣台灣同鄉會舉辦年度大會，趁年底佳節聯繫感情。（張正邦提供）
東灣台灣同鄉會舉辦年度大會，趁年底佳節聯繫感情。（張正邦提供）

東灣台灣同鄉會於在東灣台灣基督教會舉辦2022年度會員大會。今年雖然因疫情的關係有所影響，加上有很多鄉親們已經趁假期開始到處旅行、亦或回台灣探望親友，但是參加者還是相當踴躍，共計超過100多位台灣同鄉參加年會。

許多參加者特別提早到場，在會前就開開心心地和老朋友們聊天。接近中午時開始午餐，同鄉們各自領取便當在教會的交誼廳用餐。今年為求防疫安全起見，採用簡易日式便當盒加上瓶裝水及橘子，不過菜色還是相當豐富，大家大快朵頤吃得津津有味，飯後大家移往教堂進行年會及觀賞節目。

年會由黃麗娜主持。包括駐舊金山經文處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦、舊金山經文處副組長侯國南、舊金山台灣同鄉會會長陳碧雲、東灣台美人文化中心召集人柯耀宗博士及僑務委員鍾振乾等人都到場致意。處長賴銘琪以及主任莊雅淑各自簡介經文處與僑委會這一年來所做的重大事項，也感謝東灣鄉親們的支持及參與。

莊雅淑藉機推廣智能僑務ｉ僑卡，鼓勵同鄉們申辦運用。會長張正邦則介紹了明年的計畫和即將舉辦的活動，呼籲大家踴躍參加。張良瑞會長也上台致詞，報告財務，並舉行新舊會長交接、選舉通過新理事。新任會長鄭智群敘述對未來一年的展望與期許。柯耀宗也簡報籌畫中的東灣台美人文化中心目前的進展，希望所有的與會人士對該專案有更進一步的認識。

今年的年會表演非常豐富，第一個節目是由來自東灣的「臺爸臺媽」新世代小朋友們表演精彩的兒童合唱，接著小朋友輪流演奏了鋼琴聖誕組曲，博得了滿堂彩。第二個節目是由小提琴家Elbert Tsai、大提琴家Brady Anderson及鋼琴家Jon Lee的三重奏。第三個節目是每年都有的卡拉OK表演，由葉敏珠首先表演兩首日本歌，接著由簡慶生及彭月光夫婦演唱兩首動聽的閩南語歌曲，引起滿堂喝采。

最後重頭戲由醫師洪孟陽表演令人耳目一新的「口琴/banjo 」獨奏和合奏。表演中間還陸續安插了許多抽獎，獎品包括禮物、Costco禮券，聯合會會長張正邦及僑務委員鍾振乾的現金紅包等，經文處長與僑教中心也捐贈禮品抽獎同歡。

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