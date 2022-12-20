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聖誕假期 全美估逾1億人出遊

記者張宏╱洛杉磯報導
據美國汽車協會估計，從12月23日到明年1月2日，將有1億127萬名美國人離開家去50哩外或更遠的地方旅遊。(本報檔案圖)
據美國汽車協會估計，從12月23日到明年1月2日，將有1億127萬名美國人離開家去50哩外或更遠的地方旅遊。(本報檔案圖)

今年聖誕旅行將是22年來第三繁忙假日。據美國汽車協會(AAA)估計，從12月23日到明年1月2日，將有1億127萬人離開家去50哩外或更遠的地方。這數字比去年增加360萬人，自汽車協會於2000年開始追踪以來，今年預計是假日旅遊第三繁忙的一年。

AAA旅行高級副總裁Paula Twidale說，由於聖誕節和元旦恰逢周日，旅行時間將有所延長。愈來愈多人需要長周末去旅行，因為他們可在目的地遠程工作，且往返時間更加靈活。

儘管今年油價上漲，但是有近1億200萬美國人將駕車前往他們的度假目的地。該數字與去年相比，增加了200萬人。今年的駕車旅行的人數與2018年持平，但低於2019年的最高紀錄。

航空旅行將比去年增長14%，預計將有近720萬美國人乘坐飛機。機場和航班上將人滿為患，讓人想起疫情前的日子。儘管機票價格上漲，但航班需求激增。汽車協會預計今年乘坐假日航班的人數將接近2019年的水平，當時有730萬名美國人乘飛機旅行。

其他交通方式也在大幅反彈。AAA估計，這個假期乘坐公共汽車、鐵路和郵輪的人次將增至360萬人次，比去年增長23%，接近2019年的94%。

一家交通分析公司INRIX預計，道路最擁堵的日子是聖誕節前後的12月23日、27日、28日和1月2日。因為旅客和通勤者混在一起，在主要大都市，尤其是在洛杉磯，司機可能會遇到兩倍於平時的延誤。洛杉磯最擁擠的路段是5號公路南向Colorado街至Florence道，最擁擠時段是27日晚上5時30分至7時30分。

但是聖誕節美國東部天氣狀況或許會讓旅行更辛苦，華人陳小姐計畫聖誕去紐約玩，她說，她很擔心美東的寒流下雨天氣，且正好在聖誕之前，航班會不會取消？

有人把去東部的駕車出遊計畫改成了飛機，因為擔心冰雨路況不好開車。華人李先生最近一直在看天氣預報，他說，他家準備駕車遊，但是現在看聖誕期間的天氣預報覺得情況不妙，各個地區不大一樣，有下雪，有下雨，還有冰，有些地方甚至會停電。到時別說飛機汽車，就連最穩當的火車都得受影響。

當然也有華人選擇假日待在家裡最穩妥，華人孫小姐打算假日躺在家裡吃零食追劇。她說，雖然今年洛杉磯感覺比往年冷，但是美國其他地方也不暖和，就不用跑來跑去折騰。等過完假日，外面人少了，自己或許會安排旅行，因為單身人士最適合反假日旅行。

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