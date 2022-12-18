APAPA回首2022年：心裡滿懷感激

Henry Chang與APAPA領袖在2022創業世界盃活動。（APAPA總部提供）

美國亞太公共事務聯盟（APAPA）即將為又一個大獲成功之年，畫上圓滿的句點，基層行動主義與激情和自豪交織在一起，為共同事業取得諸多成果，令我不禁感歎。APAPA有太多值得我們大家驕傲的地方。下面我將回顧一些在2022年取得的顯著成就。

Henry Chang與APAPA領袖參加2022年國際領袖營。（APAPA總部提供）

年初，我們涉足立法界，提出了首個「K-12 亞太裔歷史倡議」。超過65家組織簽署成為這一倡議的合作夥伴。APAPA從19個州爭取了3200多封支持信，並在州議會大廈上遞交給了主要立法領袖。從根源消除對亞裔的仇恨至關重要，因此，2023年我們將進一步保持這一勢頭。

Henry Chang與沙加緬度縣警長Jim Cooper合影。（APAPA總部提供）

5月我們在尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦了盛大的慶祝活動，紀念亞太裔遺產歷史月。我們向過去和現在的立法及社區領袖們致敬，感謝了他們為豐富亞太裔歷史做出的積極貢獻。

放眼全年，我們立足加州，向美國中西部拓展，開設了五個新分會：比尤特縣（Butte County）分會、默塞德市（Merced）分會和位於加利福尼亞州、密西根州和印第安納州的太平洋海岸新分會。APAPA 仍未止步，2023 年，我們計畫開設更多分會，包括北卡羅來納州分會、南卡羅來納州 分會、紐約州羅切斯特分會、夏威夷州 分會和路易士安那州分會。

我們與州長紐森（Gavin Newsom）、600 多名最親密的夥伴及立法領袖在尹氏莊園共同慶祝了21 周年紀念活動。我們在第八屆全國領袖年度峰會上接待了150名分會領袖，並借此機會讓他們真正瞭解我們的使命和目標。我們為分會領袖準備了各種工具和資源，以確保各分會能取得成功。

自2004年以來，我們旨在培養下一代領導者的全國實習計畫迅猛發展，今年共招募了220名學生。這批實習生在 11 月首次參加了「出來投票 」 （Get Out the Vote）活動，呼籲同齡人在中期選舉中投票。

最後，APAPA 政府人事任命委員會（GAC）成功發布了數項新任命和連任命令，勢頭正盛。弗雷斯諾縣（Fresno County）任命了首位苗族裔美籍女性法官，這讓我們倍感自豪，是一項重大的勝利。

感謝基層行動主義。如果沒有分會領袖和民選官員們的支持，這一切無法實現。精彩將會繼續，還請大家持續關注。2023年，兔年即將到來。APAPA將於2月4日在舊金山參加農曆新年花車巡遊，我們為花車籌備了一整年，現在翹首以盼在農曆新年期間為您展示花車的風采。雖然前路依然任重而道遠，但我們心裡滿懷感激。