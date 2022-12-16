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富力張力涉行賄倫敦被捕 將回金山受審

編譯組／灣區15日電
被控行賄舊金山官員圖利的富力地產創辦人張力日前在倫敦被捕，可能被引渡回舊金山受審。（電視新聞截圖）
被控行賄舊金山官員圖利的富力地產創辦人張力日前在倫敦被捕，可能被引渡回舊金山受審。（電視新聞截圖）

據路透（Reuters）報導，美國檢察官指控中國富力地產公司創辦人張力（Zhang Li）向多名舊金山官員行賄圖利，對張力發出逮捕令。張力日前已在倫敦被捕，可能被引渡回舊金山受審。

報導指出，1994年和他人共同創辦中國富力地產公司的張力，被控在2015年到2020年間「參與賄賂公職人員的計畫」。聯邦檢察官表示，這個計畫涉及向舊金山官員行賄，以為富力在美國的子公司Z&L Properties Inc.謀取利益。Z&L Properties Inc.是張力所擁有。

Z&L於2014年和2015年，在舊金山、佛利蒙、聖他克拉拉、聖荷西、洛杉磯等城市瘋狂購買土地，試圖興建3400個住房單位，聖荷西有兩個開發案目前長期擱置。

灣區房地產專家史戴德勒（Bob Staedler）表示，這可能是壓垮張力聖荷西開發計畫的最後一根稻草，這些開發案可能被迫售出。他說：「我認為，Z&L可能會退出這個市場。」

Z&L擁有聖荷西聖詹姆士公園（St. James Park）以北的252 N. First St.土地已有五年的時間，他們計畫在此興建雙子大樓，提供221個住房單位和1萬9000平方呎的零售空間，但至今未動工。這項建案還打算翻新和保留Church of Christ Scientist建築。

這塊土地原本是聖荷西市擁有的再開發物業，在市政府支持下於2017年賣給Swenson，再轉售給Z&L。史戴德勒表示，由於開發工程一再延誤，聖荷西可能有權對這筆物業提出新的開發計畫。

Z&L去年將另一筆位於323 Terraine St.的再開發物業賣給其他開發集團，這個集團包括Gary Dillabough 和加拿大的Westbank公司。

此外，Z&L原本還計畫在聖荷西70 S. Almaden Ave.的前灰狗巴士車站土地上興建兩座大樓，也一直沒有動靜。

媒體2020年報導，張力為了推動延誤的舊金山555 Fulton St.公寓開發案，贈送當時的公務局長奴魯（Mohammed Nuru）昂貴的葡萄酒、禮物和豪華飯店住宿。

張力被捕的消息傳出後，中國富力發出多份聲明，質疑對張力的指控，並與Z&L畫清界線。

富力12月12日在微信發文表示，他們將對張力涉及賄賂、在中國為前舊金山公務局高層舉辦宴會，並招待他入住豪華飯店等不實指控採取法律行動。12月13日，富力在向香港證券交易所提交的一份聲明中表示，他們知道關於美國起訴Z&L的報導，以及張力已經獲准交保，但強調富力沒有提供張力的保釋金。

聖荷西 舊金山 檢察官

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