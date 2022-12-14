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阿拉米達縣疫情升溫 部分地區恢復口罩令

編譯組／灣區電
新冠感染病例持續增加，阿拉米達縣衛生局更新其強制戴口罩規定。(美聯社)
新冠感染病例持續增加，阿拉米達縣衛生局更新其強制戴口罩規定。(美聯社)

加州新冠肺炎住院人數持續增加。加州今年期間，新冠肺炎住院人數只有7月超過4000人，然最近疫情顯然有惡化趨勢。舊金山加大急診醫療部門主任法西米醫師(Dr. Jahan Fahimi)稱，目前疫情發展形成一種新挑戰，住院人數持續提高，而人們無法得知這波疫情是否已達最高峰，情況仍未明朗。

法西米指出，醫院尚未直接承受新冠疫情壓力，許多住院病患並非新冠患者，他們只是剛好在疫情間住院而已。

然而隨著新冠患者住院人數增加，加州新冠傳染測量標準也有所改變。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，加州大部分地區仍屬黃色階段。黃色階段代表社區新冠傳染程度尚未進入疫情中級危險階段。

阿拉米達衛生局新冠臨床指導主任洛克醫師(Dr. Joanna Locke)表示，阿拉米達縣10月中旬之後，新冠患者人數增加，因此阿拉米達縣從10日開始，已從黃色階段進入新冠疫情中級危險階段。

根據統計，阿拉米達縣8日每10萬居民中，出現21個新冠病例，令住院醫療新冠患者共有149人。有鑑於此，阿拉米達縣衛生局更新其強制戴口罩規定。

阿拉米達縣衛生局官員表示，根據加州州法，除了醫院診所，下列高危險區民眾必須戴口罩。這些高危險地區包括：遊民收容所、急難收容中心、阿拉米達縣拘留管理中心。

洛克醫師表示，阿拉米達縣遵守州府有關戴口罩法規，上述規定完全根據州府法規進行。由於阿拉米達縣已進入疫情中級危險程度，因此高危險地區民眾必須戴上口罩。

疫情 加州 口罩

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