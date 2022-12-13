研究：被裁員 勞工自殺、抑鬱機率增

研究指出，裁員對勞工健康可能造成極大影響。（美聯社）

隨著灣區的科技公司繼續裁減數千名員工，有關研究指出，對被裁員 工來說，此舉對其健康影響可能是災難性的。

全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）的研究人員在2007年發現，因裁員而發生的工作遷移，會在接下來的20年裡導致每年死亡的可能性增加15%至20%。根據史丹福大學商業教授費弗（Jeffrey Pfeffer）和他的同事在2015年的一篇論文，裁員使自殺的幾率增加了2.5倍；由裁員而來的壓力導致不健康的行為，如增加飲酒、吸毒和暴飲暴食，以及抑鬱症等。

費弗指出，裁員也可能意味著員工失去獲得醫療保健的機會；而沒有保險的人不太可能接受預防性篩查和對糖尿病、癌症和心血管疾病等慢性病的護理。

不僅僅對被解雇的人有負面影響，研究表明，執行裁員計畫的管理人員也會遇到更多與壓力和情緒疲憊有關的健康問題，並會有辭職的意圖。而裁員後留在公司的人，也會發生如藥物濫用增加等不良健康現象，這主要來自於裁員帶來的工作及經濟不安全感。2002年的一項研究發現，裁員的倖存者的工作表現下降了20%，對公司的忠誠度下降了36%。

此外，研究表明，抑鬱症以及往往伴隨著抑鬱症的一些不健康行為也會傳染，擴散到他們的夥伴、家人和朋友。

然而，裁員並不總是意味著公司會有更好的發展。費弗指出了西南航空公司（Southwest Airlines）的例子，該公司與所有其他主要航空公司不同，在2001年9月11日的恐怖襲擊後沒有裁員；到該年年底，該航空公司的市場份額反而增長了。由於政府的疫情紓困金 ，西南航空公司在新冠疫情期間再次避免了裁員和休假，2020年和2021年期間增加了18個市場。西南航空公司稱，關注員工的福祉是公司成功的核心。

賓夕法尼亞大學華頓商學院（Wharton School of Business）管理學教授比德韋爾(Matthew Bidwell)說，雖然裁員對正在倒閉的公司來說有時是必要的，但對於希望提高利潤的公司來說，裁員往往是短期內降低成本的一個簡單方法。但被裁員工的健康及裁員帶來的生產力的負面影響，並不在公司考慮之內，所以這方面很容易被忽視。他說，裁員要「比看起來要複雜得多」。