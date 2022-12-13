我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

研究：被裁員 勞工自殺、抑鬱機率增

編譯組／綜合12日電
研究指出，裁員對勞工健康可能造成極大影響。（美聯社）
研究指出，裁員對勞工健康可能造成極大影響。（美聯社）

隨著灣區的科技公司繼續裁減數千名員工，有關研究指出，對被裁員工來說，此舉對其健康影響可能是災難性的。

全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）的研究人員在2007年發現，因裁員而發生的工作遷移，會在接下來的20年裡導致每年死亡的可能性增加15%至20%。根據史丹福大學商業教授費弗（Jeffrey Pfeffer）和他的同事在2015年的一篇論文，裁員使自殺的幾率增加了2.5倍；由裁員而來的壓力導致不健康的行為，如增加飲酒、吸毒和暴飲暴食，以及抑鬱症等。

費弗指出，裁員也可能意味著員工失去獲得醫療保健的機會；而沒有保險的人不太可能接受預防性篩查和對糖尿病、癌症和心血管疾病等慢性病的護理。

不僅僅對被解雇的人有負面影響，研究表明，執行裁員計畫的管理人員也會遇到更多與壓力和情緒疲憊有關的健康問題，並會有辭職的意圖。而裁員後留在公司的人，也會發生如藥物濫用增加等不良健康現象，這主要來自於裁員帶來的工作及經濟不安全感。2002年的一項研究發現，裁員的倖存者的工作表現下降了20%，對公司的忠誠度下降了36%。

此外，研究表明，抑鬱症以及往往伴隨著抑鬱症的一些不健康行為也會傳染，擴散到他們的夥伴、家人和朋友。

然而，裁員並不總是意味著公司會有更好的發展。費弗指出了西南航空公司（Southwest Airlines）的例子，該公司與所有其他主要航空公司不同，在2001年9月11日的恐怖襲擊後沒有裁員；到該年年底，該航空公司的市場份額反而增長了。由於政府的疫情紓困金，西南航空公司在新冠疫情期間再次避免了裁員和休假，2020年和2021年期間增加了18個市場。西南航空公司稱，關注員工的福祉是公司成功的核心。

賓夕法尼亞大學華頓商學院（Wharton School of Business）管理學教授比德韋爾(Matthew Bidwell)說，雖然裁員對正在倒閉的公司來說有時是必要的，但對於希望提高利潤的公司來說，裁員往往是短期內降低成本的一個簡單方法。但被裁員工的健康及裁員帶來的生產力的負面影響，並不在公司考慮之內，所以這方面很容易被忽視。他說，裁員要「比看起來要複雜得多」。

裁員 疫情 紓困金

上一則

警局推安全交易區 年底網購添保障

下一則

馬斯克轟推特兒童性虐待內容嚴重 暗批前安全主管

延伸閱讀

晶片禁令效應 美半導體廠在中大裁員

晶片禁令效應 美半導體廠在中大裁員
舊金山灣區科企裁員潮 料持續到明年4月

舊金山灣區科企裁員潮 料持續到明年4月
前推特女員工 告馬斯克歧視性裁員

前推特女員工 告馬斯克歧視性裁員
難敵衝擊 DoorDash、Kraken各裁員千人

難敵衝擊 DoorDash、Kraken各裁員千人
英特爾將裁員 鼓勵休無薪假

英特爾將裁員 鼓勵休無薪假

熱門新聞

iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

2022-12-08 22:31
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
鋰電池被壓碎導致垃圾車起火。(推特截圖）

亂扔鋰電池引火災 舊金山華人公司被罰2.5萬

2022-12-05 16:05
聯邦調查局舊金山分部舉行媒體記者會，提醒網購人士注意今年假日季詐騙趨勢，提醒公眾在網購時保持警惕。（記者張曼琳截屏）

詐騙手法花樣百出 FBI：假日季網購 當心騙局

2022-12-06 14:27
位於舊金山市區加利福尼亞街2248號，三個月來此公寓的標價已下跌近20%。（記者李怡／攝影）

金山公寓價格跌20% 地產經紀：明年會更低

2022-12-05 15:07
加州新冠住院人數一個月激增150%，直逼夏季最高峰紀錄。（美聯社）

加州新冠住院患者日均激增5000人 直逼夏季高峰

2022-12-10 02:20

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿