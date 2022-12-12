屋崙槍擊事件 16歲少年喪命 23歲男子受傷

有居民拍下警方到場調查的畫面，視頻中可以聽到現場的哭泣聲音。（記者張曼琳／截屏）

屋崙 警局表示，一名16歲的少年在日前晚間的一宗槍擊 事件中死亡。該案受害者共有2人，除這名少年外，還有一名23歲的成年男子。目前，當局並未公布槍案動機。

根據「東灣時報」報導，案發在9日晚間10時59分左右，地點位於68街（68th Avenue）2800號街區，靠近Havenscourt的住宅區。16歲少年當場身亡，另一名23歲的成年男受害者在被槍擊中後，送往附近醫院治療，情況穩定。

大約在事發15分鐘後，警方在Avenal街6700街區發現了兩名被槍擊中的受害者。當局確定受害者與發生在68街槍擊事件有關。警方相信，這兩名受害者均為屋崙居民，但未表明二人的關係。有居民拍下警方到場調查的畫面，在視頻中可以聽到現場有哭泣的聲音。

目前，警方沒有公布有關受害者身分的其他的任何信息，槍案動機也正在調查中，沒有人被逮捕。並正在通知親屬前，還未公布受害者姓名。

本次凶案為屋崙警方今年調查的第114宗凶殺案。加州 公路巡邏隊（CHP）還調查了屋崙高速路段的六宗凶殺案。去年同期，屋崙警方共調查，該市發生的129宗凶殺案。

任何掌握該案相關信息的人士，請撥打警局熱線電話(510)238-3821 或(510)2387950，警局和屋崙停止犯罪組織，懸紅1萬5000元，以緝拿兇手。