MUNI公車槍案兇嫌 謝安宜控謀殺等多項重罪

槍擊案發生在8月3日下午3時20分左右的MUNI公車8號Bayshore路線。（CBS電視台新聞畫面）

23歲舊金山 男子法洛格佛（Ilasa Faalogoifo）8月3日下午在一輛MUNI公車上開槍攻擊一案，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）7日提出多項重罪指控，包括謀殺、使用致命武器和其他武器襲擊他人，不得保釋。法洛格佛也將在8日被提審，面臨至少50年無期徒刑。

謝安宜辦公室一份書面聲明中表示，法洛格佛對社區構成危險，將控以謀殺、使用致命武器和其他武器襲擊他人，不得保釋。

謝安宜說：「法洛格佛被指控的罪行是一個令人毛骨悚然的例子，這也是我為什麼竭盡全力為居民恢復公共安全的原因。」

她強調：「在乘坐公共交通工具時，乘客和司機都不必擔心自己的生命安全。」她還讚揚舊金山警察 局的凶殺案調查組和德利市警察局所做的工作，以便對嫌犯提出指控。

調查人員表示，本次槍擊案發生在8月3日下午3時20分左右，該市Sunnydale區Velasco Avenue夾Santos Street，Muni 8號Bayshore路線。

根據「舊金山紀事報」報導，嫌犯法洛格佛8月3日下午坐上MUNI公車，向20歲的男性受害者開槍多次，最終導致受害者死亡。另外，還有一名62歲的女性受害者足部中槍。

謝安宜辦公室並沒有說明該案動機。根據舊金山警局消息，他們是在德利市一家汽車 旅館找到法洛格佛，他於11月18日被拘留。

預計法洛格佛將於8日被提審，並面臨50多年無期徒刑。21歲的塔加（Jasmine Taaga）也在汽車旅館與法洛格佛一同被捕；謝安宜辦公室表示並未指控前者。

儘管已經提出指控，但該案仍在調查中。任何知情者請撥打舊金山警察局匿名舉報熱線1-415-575-4444，或短信TIP411提供線索。