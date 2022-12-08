加強道路安全 屋崙警局獲50萬元撥款

屋崙警局7日表示，獲得州交通安全辦公室撥款50萬元，以加強道路安全，阻止不安全行為。圖為警方進行執法。（取自警方推特）

屋崙 警局7日表示，獲得加州 交通安全辦公室撥款50萬元，以加強道路安全，阻止不安全行為。該局將增加整個社區的巡邏，並提供其他交通安全計畫，以幫助減少道路上的嚴重傷亡人數。

州交通安全辦公室通過國家公路交通安全管理部門（National Highway Traffic Safety Administration）的撥款，提供50萬元給警局，用於執行道路安全計畫，預計計畫持續時間到2023年9月。實施的交通安全措施為增加酒後駕車檢查站和巡邏，重點是攔截可疑的不清醒司機；增加高能見度的分心駕駛執法行動，針對違反加州免提手機法的司機。

執法行動的重點，是最危險的司機行為，這些行為使自行車騎士或路人的安全受到威脅。執法行動的重點是，導致車禍 的主要違規行為：超速、不避讓、闖紅燈和不正確的轉彎或變道。並提供社區介紹活動，宣導交通安全問題，涉及分心駕駛、不清醒駕駛、超速行駛、自行車和行人安全。與阿拉米達縣警長的合作執法工作。

撥款還用於警官培訓和重新認證，以及標準現場清醒測試（SFST）、高級道路受損駕駛執法（ARIDE）和藥物識別專家（DRE）等。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）表示，這筆撥款能夠支持警方在社區內持續交通安全工作，「我們的意圖是阻止那些將人們置於危險之中的最非法和最危險的行為，並創造讓每個人都感到安全的出行環境。」