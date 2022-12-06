Salesforce爆出走潮 兩大執行長離職

Salesforce旗下兩大執行長宣布離職，其中之一是Slack執行長巴特菲爾德。（美聯社）

舊金山 最大的雇主Salesforce內部似乎發生了某種年末的大規模離職，兩位知名的科技行業首席執行長和其他高層人士在幾天內紛紛離職。

Salesforce的兩位首席執行長，Salesforce聯合首席執行長泰勒（Bret Taylor）和Slack首席執行長斯圖爾特巴特菲爾德（Stewart Butterfield），在幾天裏前後宣布離職，這對該公司來說沖擊不小。Slack最初是一個內部消息傳遞工具，在2021年被Salesforce收購。根據媒體SFGATE獲得的消息，巴特菲爾德周一（5日）的離職公告中還包括首席產品官Tamar Yehoshua和營銷和通信高級副總裁Jonathan Prince。

巴特菲爾德自2013年以來，一直擔任Slack的首席執行長。他稱自己的離開「不是要去做一些創業的事情。雖然起來很老套，但實際上我打算花更多的時間與我的家人在一起」。

而上周三（11月30日）泰勒在給《華爾街 日報》的一份簡短聲明中，則稱 「現在是我離開的正確時機」，表示要回到他的 「創業之根」。泰勒大約在一年前擔任聯合首席執行長，接替Keith Block，後者在2020年離任前擔任了18個月的聯合首席執行長。

似乎是為了平息人們對於離職是一種策劃的懷疑，巴特菲爾德表示他的離職與泰勒的沒有關系。他反被泰勒的突然離開嚇懵了，覺得不是件好事。但他表示相信一切都會好起來。

巴特菲爾德將由執行副總裁Lidiane Jones接替，貝尼歐夫（Marc Benioff）將是唯一的首席執行長。Salesforce的高管Lidiane Jones將接替巴特菲爾德。

「斯圖爾特是一位令人難以置信的領導人，他在Slack創造了一個令人驚奇、受人喜愛的公司，他幫助領導了Slack與Salesforce的成功整合，」Salesforce的一位發言人在一份聲明中說。「Lidiane在客戶和企業技術方面有很強的背景，並且已經在Salesforce的領導層中工作了三年多。我們對斯圖爾特表示感謝，並為Lidiane接手Slack的工作而感到興奮。」

兩次人員過渡預計將在2023年正式進行。

Salesforce以277億美元收購Slack的交易是在去年完成的，是科技史上第二大交易。這兩家位於舊金山的公司在疫情 期間業務均蓬勃發展，但科技的低迷正在促使Salesforce削減成本。該公司上個月裁減了數百名銷售人員。

Slack仍有強勁的增長，在截至10月的第三財季，其訂閱和支持收入為4億零2百萬美元，高於去年第三財季的2億7千6百萬美元。