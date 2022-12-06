答謝支持者 金山教委徐安：如有機會 將繼續參政

徐安（右二）與支持者們。（記者李怡／攝影）

任期到2023年1月的舊金山教委徐安，日前在華埠舉辦支持者答謝會，逾百位人士出席。徐安稱，雖然競選結果不理想，但不會放棄繼續為華裔 和亞裔社區服務。

今年3月徐安被舊金山市長布里德任命為聯合學區教育 委員，以接替被罷免的教委職務。在今年11月8日的連任競選中，她以4000票，0.5%的差距落選。徐安表示，雖然競選結果並不理想，但是在參與競選的過程中，受到華裔社區熱情的支持，能感受到華裔和亞裔民眾渴望有一位可以代表自己發聲的教委。雖然競選失利，但不會放棄繼續為華裔社區服務。且在短暫的教委職業生涯中收益良多，了解了作為教委真正應該做的事情。

徐安表示，教委是一個每月只有500元薪水的兼職工作，但教委的職責是為聯合學區制定明確的目標和方向，目標的執行是要依靠年薪30萬元的學監來實行。她表示，自己短暫的教委生涯中，與同事們一起擬定並通過了三個具體的目標，包括提高3年級學生的閱讀水平、8年級學生的數學成績和12年級學生的就業準備率。教委的經歷讓她了解到這一職務應該做什麼和不可以做什麼，後續會用自己的經驗繼續支持和關注學區的教育問題，也會繼續探索能具體輔助和幫到哪些群體。

在被問到，如有機會是否打算繼續參政時，徐安笑著堅定地表示，「會的」。她說自己很享受整個競選的過程，如走進社區跟民眾近距離的交談、參與籌款。徐安說，在競選中她籌得9萬多元，是所有的教委候選人中最多的，這離不開支持者們的大力支持，很感謝。

談到競選失利的原因，徐安不否認失言風波的影響，以及在風波發生後，自己沒有及時走進白人主流社區及其他族裔社區，扭轉主流媒體對其塑造的種族主義形象。她說，如再有機會，應要積極走出舒適區，深入互動溝通，消除誤會。

徐安在答謝會演講中，除了答謝所有對他的支持者，還特別感謝家人的支持和理解。她感謝父親徐大宏是她一生的榜樣，並從他的身上學到了自強不息的精神、善待他人的做人方式，和隨時準備好抓住瞬間而過的機會。最後，徐安表示，「我有了兩個新的碩士學位，一個是政治學的，一個是教育學的，我應該把他們利用到位，繼續為社區做好服務」。