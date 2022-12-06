襲擊公園管理員後高速逃捕 金山42歲男被控罪

舊金山地檢長謝安宜表示，起訴42歲的嫌犯斯皮爾（John Paul Speer）在從金門公園到日落區的路段高速逃捕，他被指控犯有故意無視警官和持有致命武器的重罪。 （記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins ）5日宣布，起訴42歲的嫌犯斯皮爾（John Paul Speer）從金門公園到日落區的路段高速逃捕，他被指控犯有故意無視警官和持有致命武器的重罪，未在多個停車標誌前停車。不過，追捕過程中，並無人傷亡。

舊金山警員首先在金門公園與斯皮爾取得聯繫。據稱，他用汽車襲擊了一名公園管理員。 當被告知停車熄火時，嫌疑人開車離開，從金門公園的Middle Drive West和Transverse Drive開始，經過日落區，一路高速飆車逃避追捕。 在躲避警員時，斯皮爾以大約時速50哩在第18大道上向南行駛，在Wawona街向東轉彎前，沒有在多個停車標誌前停車。他總共行駛了2.29哩，追捕過程持續了四分鐘。最終在第14大道和West Portal大道被拘捕。

謝安宜表示，斯皮爾將為他的魯莽行為負責，這種行為毫無必要地將居民、公園管理員和警員置於危險之中。「雖然我很高興在警員追捕時，沒有人受傷，但斯皮爾必須對肆意無視公共安全的行為負責。確保他為自己的行為面臨適當的後果。我們將發出一個明確的訊息，在我們的社區不會容忍無法無天的行為。」

11月29日，斯皮爾被提審，並對所有指控不認罪。地檢處表示，雖然已經提出指控，但這仍然是一項積極的調查。 任何知情者請撥打舊金山警察 局的舉報電話415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明SFPD。知情者可以保持匿名。

舊金山最近發生不少超速肇事案件。10月24日上午，日落區24大道和Santiago街發生一起車禍。在限速25英里的路段，嫌疑人格林（Robert Green）超速行駛60英里，且未在停止牌停車，將兩個散步的華人 撞倒。67歲的華人女子何煥蘇（Huansu He）不幸遇害。她的好友、另一位華人女子重傷，當時有生命危險，被送往重症監護室搶救。警方說，格林曾服用處方藥和大麻。