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中美青少年表演藝術基金會 公益雲演出慶成立1周年

記者劉先進／屋崙報導
中美青少年表演藝術基金會（ACYPA）最近隆重舉辦了成立一周年的公益雲演出。（主辦方供圖）
中美青少年表演藝術基金會（ACYPA）最近隆重舉辦了成立一周年的公益雲演出。（主辦方供圖）

中美青少年表演藝術基金會（ACYPA）最近舉辦了成立一周年的公益雲演出，以慶祝和展示基金會在過去一年的成長，感恩支持基金會的世界各地的朋友，傳遞愛意。

這次演出受到了各地各界的支持，包括著名僑領方李邦琴、前加州眾議員朱感生、佛利蒙副市長黃潔宜、美國華人舞蹈家協會主席何曉佩，還有來自紐西蘭、加拿大、丹麥、德國、非洲、中國等世界各地的朋友。

中美青少年表演藝術基金會（ACYPA）最近隆重舉辦了成立一周年的公益雲演出。（主...
中美青少年表演藝術基金會（ACYPA）最近隆重舉辦了成立一周年的公益雲演出。（主辦方供圖）

中美青少年表演藝術基金會是由一批美國中學生所組織，被聯邦USFG所批准的非牟利機構。宗旨是，促進藝術文化的交流，讓全球青少年們更積極地瞭解和學習中國文化及各族裔的多元化藝術，培養青少年的領導能力，構建世界文化包容和諧共處的生態環境。基金會一年來主辦協辦和組織參與了超過15項文化慈善活動，有部分在這次雲演出中得以展現。

今年暑假，14歲的基金會創會會長美禧卓安（Michelle Ahl）率基金會的成員主辦的為期兩周的文化沉浸式公益夏令營，營員除了有美國的學員，還有來自加拿大、丹麥、新西蘭、美國和中國等青少年。美禧卓安攜同17歲的基金會節目總監宋潤聲，和外聯部總監王曼達，一起在夏令營中綱當主力指導老師，指導的課程包括舞蹈、唱歌、講故事和朗誦等。

此外，基金會還特別從世界各地邀請了世界級的12位藝術大師授課，課程極其豐富，有主持人、美術、走秀、拉丁舞、古箏、武術變臉、電影寫作、配音、阿卡貝拉等等。大部分內容在此次雲演出中再次精采呈現。高質量節目，讓大家在節日中度過了一個賞心悅目的美好時光。愛心市民可捐贈基金會Zelle帳戶，[email protected]

加拿大 加州 眾議員

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