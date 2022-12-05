海灣地區歷史意義太平洋鐵路 重建計畫喊停將永久關閉

一百年前建造的火車頭，山火之前一直運行良好。（美聯社）

希望恢復聖他克魯茲山區被山火 燒毀的具有歷史意義的Swanton太平洋鐵路（Swanton Pacific Railroad）的志願者本周驚悉，擁有這條鐵路所在土地的加州 州立理工大學（Cal Poly University）有意中止鐵路的重建計畫。

該學校一位院長通過電子郵件通知由志願者經營的Swanton太平洋鐵路協會（Swanton Pacific Railroad Society），學校打算將骨董蒸汽機和設備捐贈給一個外部組織，而不是重建和經營這條鐵路。學校說，它將專注於這塊土地上的教育 活動。

這條鐵路自20世紀80年代以來在這片土地上運行，深受人們歡迎。它具有為1915年巴拿馬太平洋國際博覽會建造的蒸汽機，但在2020年的CZU閃電複合山火（CZU Lightning Complex Fire）中受到嚴重破壞。這場野火燒毀了鐵軌、歷史建築和三個原始火車頭。

這些為1915年博覽會特別製造的鐵路蒸汽機火車頭，會後漸漸被分散在全加州各地。Orchard Supply Hardware公司的創始人史密斯（Al Smith）後來將這些蒸汽機火車頭收集起來，並在離聖他克魯茲不遠的一片樹木茂盛的牧場上建立了運行鐵軌。

史密斯在上世紀90年代初去世時，將牧場和鐵路捐贈給他的母校加州州立理工大學，由志願義工繼續維護和運營這些火車，直到兩年前的火災發生。義工希望與大學合作，重造火車頭並使鐵路重新投入運營，但學校的這一消息使這些希望破滅。

「當史密斯將牧場和鐵路贈予加州理工大學時，」長期義工恩格曼（Molly Engelman）說，「他當時的理解是，這將是他的鐵路和牧場的最佳歸宿。」

在給協會的信中，加州理工大學農業、食品和環境科學學院院長圖林博士（Dr. Andrew Thulin）稱，放棄在該地的運營是一個艱難的決定。他說，大學將尋求一個組織來接管剩餘的鐵路資產，他還提到收藏品可能被分割的可能性。

加州州立理工大學宣布，計畫永久關閉海灣地區的歷史性鐵路。（美聯社）

「加州理工大學堅信，將這些寶貴的資產交給一個以修復和照顧它們為核心任務的實體，讓它們再次為公眾服務，從長遠來看是最好的，也是Swanton太平洋牧場的捐贈者阿爾-史密斯所希望的。」圖林寫道，他指出，一位顧問曾估計，重建鐵路的費用約為1000萬元。

但恩格曼認為，若史密斯看到他的收藏品被捐贈和分割，一定會感到震驚。火災發生後，那些維護了幾十年鐵路的義工們再次捲起袖子投入到重建工作中。恩格曼指出，許多鐵路支持者向加州州立理工創建的眾籌基金捐款，以支持牧場的恢復。