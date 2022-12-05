亂扔鋰電池引火災 華人公司被罰2.5萬

鋰電池被壓碎導致垃圾車起火。(推特截圖）

聖他克拉拉縣地檢處發布聲明稱，金寶市一家由華人 經營的電子產品回收公司，日前被聖他克拉拉縣最高法院民事罰款2萬5000元，起因是不當丟棄鋰電池分別導致三輛垃圾車起火。

這家名叫iDiskk的公司法人為鄒悅(音譯，Yue Zou)及其丈夫張磊(音譯，.Lei Zhang），由於不當丟棄鋰電池，在去年秋天導致三輛垃圾車起火，所幸沒人在火災中受傷。法院判定二人對火災負有全部責任。

在其中一起火災中，垃圾車將垃圾傾倒至路面以避免火勢繼續蔓延，結果導致路旁的電線桿被引燃。

「這起案件充滿證明，將鋰電池隨意丟棄至日常垃圾桶的危害。」聖縣檢察官賈奇（Christopher Judge）說，「火災對垃圾車駕駛員的安全造成極大的威脅，急救人員必須第一時間反應，才避免更壞的情況發生。」

iDiskk公司主要業務是拆解、回收並處理由亞馬遜 退貨的電子產品，部分產品中包含鋰電池。據垃圾公司統計，垃圾車在2021年9月22日、10月6日、10月13日回收iDiskk公司附近的垃圾桶後，在車廂容器內發生了火災，其原因被確定為幾十塊鋰電池在壓碎過程中起火。

聖縣地檢處從2021年起開始調查該公司，兩位華裔 法人同意支付罰款，並承諾不再以不當方式處理危險廢物。地檢處稱，二人積極配合調查，並採取措施遵守環境保護法。