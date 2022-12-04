49人隊迎戰邁阿密海豚 師徒大戰吸睛

麥克丹尼爾（左）與沙納漢合作超過14年，在聯盟中的多支隊伍一起執教，對彼此的戰術打法都十分熟悉。（記者王子涵／翻攝）

舊金山 49人隊（San Francisco 49ers）周日下午將在主場李維球場迎戰邁阿密海豚隊（Miami Dolphins），本場比賽最大的看點便是兩位主教練間的「師徒之爭」。

現任海豚隊總教練麥克丹尼爾（Mike McDaniel）稱得上是49人球迷的老朋友，他在過去的五個賽季中一直為49人效力，主要擔任跑球協調員。2021賽季麥克丹尼爾被提拔為進攻組教練，成為主教練沙納漢（Kyle Shanahan）的左膀右臂。事實上，兩人合作超過14年，在聯盟中的多支隊伍一起執教，對彼此的戰術打法都十分熟悉。今年2月，麥克丹尼爾接受邁阿密海豚隊的邀請，成為該隊的主教練，4日將是他首次和自己的老師正面對決。

「我們一起經歷了很多。」沙納漢說，「在過去兩年，他主要執教外接手，但他的影響遠遠超出這一範疇。我不想讓我的助理教練局限於單獨位置的工作，而失去對比賽全局的理解。我想麥克丹尼爾得益於此，我和他也都一直保持交流。」49人季票擁有者張哲遠說，「麥克丹尼爾是聯盟中人氣非常高的主教練，深受球員和球迷們的愛戴。」

和麥克丹尼爾一同離開到海豚隊還有多名49人核心教練組成員和球員，這讓海豚隊的進攻模式與49人十分相似。當年為49人進超級杯立下功勞的跑鋒被海豚隊簽走，本賽季中期49人跑鋒Jeff Wilson Jr也被簽走。張哲遠說，也因「海豚隊是49人很好的一塊試金石。」過去的一個月，49人豪取四連勝，但是對手普遍較弱，「海豚隊絕對有實力進入今年的超級杯決賽，兩隊也有可能在季後賽 相遇，比賽很有看點。」

儘管兩位教練執教風格相似，但他們在用不同方式去執行。49人最獨特的進攻體系在於變化多端、充滿創意的地面跑球戰術，這和麥克丹尼爾密不可分；而現在他的戰術正在與邁阿密的速度相結合。陣中希爾（Tyreek Hill）與瓦德爾（Jaylen Waddle）成為單賽季接球效率最高的二人組，相較於沙納漢的戰術，麥克丹尼爾改良後的體系傳球路線跑的更深，進攻動作更加不可捉摸。

「兩個人在進攻戰術上都是才華橫溢，徒弟的進攻戰術可能比師傅更加高明。」張哲遠說，「作為49人球迷，我肯定希望主隊能夠勝利，但我暗暗覺得海豚隊很大機會客場戰勝49人。」

比賽將於周日下午4點開始，49人外接手薩繆爾（Deebo Samuel）因傷不確定是否能夠出戰。