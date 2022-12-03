我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

參院通過尊重婚姻法 舊金山市長布里德慶祝

記者張曼琳／舊金山報導
市長布里德表示，「尊重婚姻法案」的通過，標誌著聯邦法律將保護同性和跨種族婚姻。（記者張曼琳╱攝影）
市長布里德表示，「尊重婚姻法案」的通過，標誌著聯邦法律將保護同性和跨種族婚姻。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）與加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、州參議員威善高（Scott Wiener）、多元性別（LGTBQ）維權組織「平等加州（Equality California）」執行主任Tony Hoang等，2日在該市政府大樓前，慶祝參議院通過「尊重婚姻法案（Respect for Marriage Act）」。本次立法通過，要求各級政府尊重性少數族群的婚姻權利。

當天慶祝法案通過的記者會上，布里德表示，「尊重婚姻法案」的通過，標誌著聯邦法律將保護同性和跨種族婚姻。她說：「每一個人都應享有結婚的自由，不必擔心來自基於性別或種族的歧視。」她還回憶60年代跨族裔婚姻的充滿挑戰，並讚頌前舊金山市長，現任州長紐森挺身而出，與聯邦法律抗衡，率先允許頒發同性婚姻許可。

帕迪拉特意為一對該市的同性夫婦（中）主持了婚禮儀式，發出性少數族群在法律面前收到...
帕迪拉特意為一對該市的同性夫婦（中）主持了婚禮儀式，發出性少數族群在法律面前收到平等待遇的明確信號。（記者張曼琳/攝影）

布里德感謝聯邦參議員議員帕迪拉、范士丹(Dianne Feinstein)以及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。她表示，三位領袖在聯邦層面的工作促使這項歷史性立法的通過，「我們需要所有人齊心協力，結束這個國家的歧視性法律，以保護基本人權。」

帕迪拉（中）還透露，該法案將在下周二的眾議院獲得通過，議長裴洛西監督，然後將在總...
帕迪拉（中）還透露，該法案將在下周二的眾議院獲得通過，議長裴洛西監督，然後將在總統拜登的辦公桌上簽字。（記者張曼琳╱攝影）

帕迪拉表示，通過「尊重婚姻法案」、廢除「婚姻保護法」，並將同性和跨種族的婚姻權益寫入聯邦法律，為邁出平等的第一步。

記者會開始前，帕迪拉還特意為一對該市的同性夫婦主持婚禮儀式，發出性少數族群在法律面前收到平等待遇的明確信號。

帕迪拉還透露，該法案將在下周二的聯邦眾議院獲得通過，議長裴洛西監督，然後由總統拜登簽字。

自身為LGBTQ身分的州參議員威善高表示，本次立法通過具歷史意義。他回憶，同性婚姻獲批，正是在舊金山同志驕傲大遊行前的一周，那一整個周末市政廳舉行婚禮，他見證了同性婚姻中的動人愛情，而本次「尊重婚姻法案」的通過，更進一步確保同性婚姻的權利。

平等加州華裔執行主任Tony Hoang在場致詞，感謝帕迪拉長期以來在爭取民權鬥爭中的領導地位，並最終領導通過該項法案。

他指出，該法案通過象徵在美國任何一個角落，無論政黨和背景如何，關於婚姻平等的辯論已經結束。同時，他還透露，本次立法的勝利，也正值全國對婚姻平等支持達到歷史最高水平之際。有數據顯示，71%來自各行各業的美國人都同意，相愛的夫妻應享有平等的權利和平等的正義。

多元性別維權組織「Lambda Legal」首席立法官皮澤（Jenny Pizer）表示，她在致力婚姻平等的立法領域，工作長達30餘年，也認為過去數十起訴訟、數百個立法鬥爭和社區的努力，已經改變公眾對平等婚姻的理解，將公眾支持率從20%提高到70%以上。

皮澤說：「今天，世界各地已婚的同性伴侶的幸福家庭生活，基本都歸於平淡，他們的鄰居、同事和家長會成員都認同（同性婚姻）。」

舊金山市府為慶祝尊重「婚姻法案」舉行記者會。（記者張曼琳╱攝影）
舊金山市府為慶祝尊重「婚姻法案」舉行記者會。（記者張曼琳╱攝影）

參議員 加州 舊金山

上一則

人造肉潛力大 專家：將更有口感、多汁

下一則

東華醫院「肺部健康挑戰」籌募25萬 方創傑拋磚引玉捐一半

延伸閱讀

清理街頭塗鴉 金山兩年撥款400萬

清理街頭塗鴉 金山兩年撥款400萬
世界愛滋病日 布里德：加強教育 提高對病毒認識

世界愛滋病日 布里德：加強教育 提高對病毒認識
金山男嬰誤服芬太尼／家長恐慌 不敢帶孩子到公園

金山男嬰誤服芬太尼／家長恐慌 不敢帶孩子到公園
市長布里德任命 穆杜羅魯接舊金山禮賓官

市長布里德任命 穆杜羅魯接舊金山禮賓官
救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

熱門新聞

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

2022-11-30 23:03
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
感恩節後新冠病例與住院人數激增，灣區與加州的新一波疫情已經形成。（美聯社）

感恩節後 加州新冠確診、住院數激增

2022-12-02 13:14
舊金山科技公司DoorDash和Kraken，將分別裁員超過千名。 （美聯社）

難敵經濟衝擊 DoorDash、Kraken各裁員逾千人

2022-12-01 12:28

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...