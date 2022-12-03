參院通過尊重婚姻法 舊金山市長布里德慶祝

市長布里德表示，「尊重婚姻法案」的通過，標誌著聯邦法律將保護同性和跨種族婚姻。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）與加州 聯邦參議員 帕迪拉（Alex Padilla）、州參議員威善高（Scott Wiener）、多元性別（LGTBQ）維權組織「平等加州（Equality California）」執行主任Tony Hoang等，2日在該市政府大樓前，慶祝參議院通過「尊重婚姻法案（Respect for Marriage Act）」。本次立法通過，要求各級政府尊重性少數族群的婚姻權利。

當天慶祝法案通過的記者會上，布里德表示，「尊重婚姻法案」的通過，標誌著聯邦法律將保護同性和跨種族婚姻。她說：「每一個人都應享有結婚的自由，不必擔心來自基於性別或種族的歧視。」她還回憶60年代跨族裔婚姻的充滿挑戰，並讚頌前舊金山市長，現任州長紐森挺身而出，與聯邦法律抗衡，率先允許頒發同性婚姻許可。

帕迪拉特意為一對該市的同性夫婦（中）主持了婚禮儀式，發出性少數族群在法律面前收到平等待遇的明確信號。（記者張曼琳/攝影）

布里德感謝聯邦參議員議員帕迪拉、范士丹(Dianne Feinstein)以及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。她表示，三位領袖在聯邦層面的工作促使這項歷史性立法的通過，「我們需要所有人齊心協力，結束這個國家的歧視性法律，以保護基本人權。」

帕迪拉（中）還透露，該法案將在下周二的眾議院獲得通過，議長裴洛西監督，然後將在總統拜登的辦公桌上簽字。（記者張曼琳╱攝影）

帕迪拉表示，通過「尊重婚姻法案」、廢除「婚姻保護法」，並將同性和跨種族的婚姻權益寫入聯邦法律，為邁出平等的第一步。

記者會開始前，帕迪拉還特意為一對該市的同性夫婦主持婚禮儀式，發出性少數族群在法律面前收到平等待遇的明確信號。

帕迪拉還透露，該法案將在下周二的聯邦眾議院獲得通過，議長裴洛西監督，然後由總統拜登簽字。

自身為LGBTQ身分的州參議員威善高表示，本次立法通過具歷史意義。他回憶，同性婚姻獲批，正是在舊金山同志驕傲大遊行前的一周，那一整個周末市政廳舉行婚禮，他見證了同性婚姻中的動人愛情，而本次「尊重婚姻法案」的通過，更進一步確保同性婚姻的權利。

平等加州華裔執行主任Tony Hoang在場致詞，感謝帕迪拉長期以來在爭取民權鬥爭中的領導地位，並最終領導通過該項法案。

他指出，該法案通過象徵在美國任何一個角落，無論政黨和背景如何，關於婚姻平等的辯論已經結束。同時，他還透露，本次立法的勝利，也正值全國對婚姻平等支持達到歷史最高水平之際。有數據顯示，71%來自各行各業的美國人都同意，相愛的夫妻應享有平等的權利和平等的正義。

多元性別維權組織「Lambda Legal」首席立法官皮澤（Jenny Pizer）表示，她在致力婚姻平等的立法領域，工作長達30餘年，也認為過去數十起訴訟、數百個立法鬥爭和社區的努力，已經改變公眾對平等婚姻的理解，將公眾支持率從20%提高到70%以上。