國際領袖基金會 實習計畫報名

國際領袖基金會公共事務實習計畫起跑，送優秀學生進入國會與聯邦政府實習。（國際領袖基金會提供）

每年都送亞裔 學生進入主流政府單位實習的國際領袖基金會（ILF）宣布，2023年度「暑期公共事務實習計畫 」今年的報名正式起跑，甄選委員會預計遴選大約30名傑出亞太裔大學生，於明年暑假期間到華府的國會山莊、聯邦機構、非營利組織或智庫實習8到10周。

國際領袖基金會介紹，入選學生被稱為公共事務學員（Civic Fellows），在實習項目完成後可獲得獎學金。學員在聯邦機構全職實習之外，還將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。另外，學員也有機會通過一系列爐邊談話和小組討論聽取著名的領導人的見解。學員們必須負擔自己的旅行、住宿及生活開銷。

2022年的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，背景多元。在國際領袖基金會安排下，各自展開實習工作，分別進入了國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔美國人太平洋島民計畫辦公室、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構以及國會辦公室實習。每一名學員還都參加教育性講座以及專業訓練，以更深入了解公共服務及政策。

國際領袖基金會創會會長董繼玲指出，公共事務實習計畫是希望在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖，未來能持續不懈的發展領導力、服務社會、倡議包容、彼此支持。她進一步表示，在新型冠狀病毒疫情對中小企業將影響深遠之際，堅持舉辦公共事務實習項目，對於延續推動亞裔關懷公共事務，顯得更加重要。

國際領袖基金會主席、前白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽博士表示，國際領袖基金會的其中一個目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖，讓年輕領袖們了解並增加公共參與，以相關方式採取行動，支持社區。

國際領袖基金會執行主任Linh Hoang表示，培養下一代亞太裔領袖是基金會的核心使命，幫助大學生獲取技能與經驗，還有成為領袖所必須有的見識，「國際領袖基金會公共事務學員項目是他們快速開展事業、領導力的一個獨特機會。」

基金會指出，聯邦及州市政府的亞太裔民意代表，一直以來都十分支持國際領袖基金會。前勞工部和交通部部長趙小蘭（Elaine L. Chao）就是基金會的榮譽主席，馬里蘭州 州長Larry Hogan、美國貿易大使戴琪（Katherine Tai）、神探李昌鈺博士、美國駐聯合國大使盧沛寧（Christopher P. Lu）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、Young Kim、孟昭文、佛利蒙市長高敘加 (Lily Mei)、馬里蘭州參議員林立圖 （Clarence Lam）、李鳳遷（Susan Lee）、馬里蘭州眾議員齊麗麗（Lily Qi）、羅德島克蘭斯頓市市長馮偉傑（Allan Fung）等人則是長期支持者。

想要申請國際領袖基金會公民獎學金的學員與家長，可參與Zoom資訊會議，瞭解有關公民獎學金計畫和申請流程。視訊會議面向學生和大學院校以及與非營利組織和政府部門的工作的人員。基金會將在臨近活動日期時發送連結。報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NxpsSTWdfEi7lHqWL75hEF91uolXtqEu8D_bobwomfMubQ/viewform