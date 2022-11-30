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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

屋崙今年槍擊案已408宗 107人死亡

記者張曼琳／屋崙報導
數據顯示，該市2019至2020年，有86%凶案為槍殺案。（記者張曼琳／截屏）
數據顯示，該市2019至2020年，有86%凶案為槍殺案。（記者張曼琳／截屏）

屋崙市議會特別會議上，市公共安全和服務監督委員會（SSOC）同警局、預防犯罪部門、警察委員會和社區警務諮詢委員會報告了2014年該市通過的Z提案實施情況。

今年至今，該市共發生515宗傷人案件，其中槍擊案408宗、凶案107宗。2012年至2022年的10年期間，該市傷人案件發生最多的，為去年的733宗，其中槍擊案599宗、凶案124宗；最少的是在2017年，傷人案件350宗，其中槍擊案279宗、凶案71宗。

根據市府資料顯示，SSOC監督屋崙警局、消防局和暴力預防部的收入支出並評估其戰略，上述三個城市部門負責實現Z提案的目標，包括減少謀殺、搶劫、盜竊和與槍枝有關的暴力案件、改善警察和消防的911響應時間和其他服務、投資於暴力干預和預防戰略，以及為處於危險中的青年提供支持，以中斷暴力和累犯的循環。

屋崙警局局長助理艾利森（Darren Allison）在會上表示，人員短缺以及案件積壓仍是重要問題。他表示，目前刑事調查部門的案件量達4萬5000多起案件，還未算任何陳舊或懸而未決的案件。另一方面，警局目前有699名宣誓人員，Z提案授權人數為726人，在專業人員方面，現有279.5人，而Z提案授權人數為為349.5人。

艾利森說：「在（警局）運營中我們看到一些職位空缺，特別是我們的反犯罪預防方面，有大量的人員流失，類似情況幾乎從今年7月開始發生，一年前我們的人員流失率也很高。」他認為，Z提案還可有助增加更多警局職位。

另外，自2012年開始的屋崙停火（Ceasefire）為Z提案中重要的一環。數據顯示，該市2019至2020年，有86%凶案為槍殺案；大多數凶殺案是從持續的個人糾紛(24%)、突發糾紛(20%) 和群體相關糾紛(12%)演變而來的。

儘管只有12%的事件，涉及與團體有關的衝突，但至少49%的凶殺案，涉及受害者、嫌疑人或兩者兼有作為團體／幫派成員的因素。另外，約34至37%的受害者和43至52%嫌疑人被確定為與團體或／和幫派有關。63%的凶殺案源於糾紛，在這些糾紛中，59%的群體成員是受害者、嫌疑人或兩者兼備。

艾利森表示，警局將繼續與停火組織、SSOC，以及社區合作夥伴合作，開展恢復性司法工作，打擊犯罪。他還指出，公共治安不僅依靠執法作為預防暴力的機制，與社區聯繫，施行公開透明的制度也是加強公共治安的關鍵。

2012年至2022年的10年期間，該市傷人案件發生最多的為去年的733宗，其中...
2012年至2022年的10年期間，該市傷人案件發生最多的為去年的733宗，其中槍擊案有599宗、凶案有124宗。（記者張曼琳／截屏）

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