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感恩節假期 金山重塑清潔文藝形象 聯合廣場裝置新藝術景觀

記者李怡／舊金山報導
遊客體驗舊金山聯合廣場的藝術景點觀光。（記者李怡／攝影）
遊客體驗舊金山聯合廣場的藝術景點觀光。（記者李怡／攝影）

11月27日，感恩節假期的最後一天，舊金山商業中心聯合廣場洋溢著歡樂熱鬧的購物觀光氣氛。今年聯合廣場聯盟為了給市民與遊客打造不同購物環境，提早兩個多月進行藝術裝置、衛生清潔和加強安保工作，以重塑安全、清潔文藝的舊金山城市形象。

公共安全是今年聯合廣場聯盟的主要核心任務。感恩節前來購物和旅遊的人群都感受到了這一改變，隨處可見的街頭大使巡邏人員，與商場附近停靠的警車給了遊客不少的安全感。

Lucy Swiff來自舊金山北部的小鎮Vacaville,，與朋友於周日一早便來到聯合廣場。她表示，今年聯合廣場有了很大的改變，明顯比之前乾淨很多，且裝置了很多漂亮有意義的景觀，如冬季嘉年華和觀看世界盃足球賽的大屏幕，還有隨處可見的警車。

聯合廣場在節假日期間推出的「安全購物者」計畫，加強了此區域的執法力度，設置交通限流並增加派駐了安保人員。除此之外，還有交通服務人員和退休警官巡邏隊伍。據交通局回應， 捷運BART和Muni公交車站內也增加了安全大使巡邏，這些工作人員還被派駐在市中心和其他旅遊熱點地區及其周邊地區。

舊金山市工務局還在市中心商業中心地帶和其他社區加強清潔工作，在未來一年裡，每周都會對街道進行一次強力清洗。

遊客體驗舊金山聯合廣場的藝術景點觀光。（記者李怡／攝影）
遊客體驗舊金山聯合廣場的藝術景點觀光。（記者李怡／攝影）

疫情之後，舊金山的經濟一直處於恢復狀態，且並未趕超疫情之前的消費情況；但觀光客的結構也有所變化。今年的感恩節假期據商戶們透露，多以歐洲觀光客為主。

來自法國的遊客麥克 (Mark Gairin) 表示，對舊金山城市印象深刻，市中心很乾淨，且絕大多數地方都感覺很安全，麥克個人認為，從社交媒體上了解的舊金山治安問題有些被誇大。

據位於舊金山華埠禮品商城的店員Ivy Liu表示，今年感恩節的客流量並沒有達到理想的狀態，但是相較於疫情間的兩年已經好很多。且遊客多是以歐洲旅客為主，東南亞遊客漸增的趨勢，中國遊客自疫情後罕見。

在接下來的購物季，舊金山城中心會加強藝術裝置和清潔，以吸引更多的市民和遊客回歸城市，如全國規模最大的節日燈光節，將於12月2日至11日在市中心的五個地點舉行。參與的部分市內零售商還會在節日期間提供打折的飲料和餐點。

遊客體驗舊金山聯合廣場的藝術景點觀光。（記者李怡／攝影）
遊客體驗舊金山聯合廣場的藝術景點觀光。（記者李怡／攝影）

舊金山 疫情 觀光

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