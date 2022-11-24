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史丹福徵200名長新冠患者 參與新藥雙盲實驗

編譯組／灣區23日電
史丹福大學醫學院，準備進行一項新冠口服藥Paxlovid治療長新冠的研究。（電視新聞截圖）
史丹福大學醫學院，準備進行一項新冠口服藥Paxlovid治療長新冠的研究。（電視新聞截圖）

史丹福大學醫學院準備進行一項全美首個研究抗新冠病毒藥物Paxlovid是否能治療長新冠（long COVID）的臨床實驗，目前正在尋求志願參與者。

長期冠目前沒有治療方法，許多患者轉向有風險、未經證實療效的方法來治療自己。研究人員希望，這項實驗能解開為何有五分之一的新冠感染者會出現持續性後遺症的謎團。長新冠後遺症包括腦霧、長期疲勞、血壓不穩定、呼吸急促等。

史丹福大學傳染病學家辛恩（Upinder Singh）表示，一種假設是，新冠病毒仍隱藏在患者體內，繼續造成破壞。辛恩說，數據指出有這個可能，他們將透過一種已知對新冠有效的藥物進行實驗，希望這個藥物也能對長新冠有效，進一步清除人體內的餘毒。

這個想法獲得本月發表的一項研究的鼓舞。退伍軍人局（Veterans Administration）發表一項對5萬6000多名新冠患者的初步研究，這項還未經同行評審的研究發現，9217名在感染頭五天內服用Paxlovid的患者，出現長新冠症狀的風險比沒有服用者低了25%。

Paxlovid是一種蛋白酶（protease）抑制劑，用來阻止病毒複製，與治療HIV的藥物是同一類藥物，它已被證實可以將病人的住院和死亡機率降低88%。Paxlovid必須連續服用五天，許多人的症狀因此獲得緩解，但有些人在服藥後症狀重新出現，這種現象被稱為「Paxlovid反彈」。

辛恩說：「這就是我們的實驗選擇讓患者連續服用15天，而不只是五天的原因。」

美國食品藥物管理（Food and Drug Administration）已經批准了史丹福這項實驗，研究人員將對200名長新冠患者進行四個半月的研究。在這項雙盲實驗（double-blind study）中，研究人員不會知道哪些患者服用了Paxlovid，哪些患者服用了安慰劑。

辛格表示，他們希望明年夏天能得出研究結果。

史丹福大學 醫學 血壓

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