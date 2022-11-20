幫助被欺負顧客反遭毆打 19歲快餐店員右眼恐失明

帕洛梅拉幫助弱者卻將失去右眼。但她不後悔。（電視新聞截圖）

灣區 一名快餐店員工說，由於遭遇襲擊，她將失去一隻眼睛。這起被攝像頭拍到的事件，上周六發生在東灣安蒂奧克的一家Habit Burger Grill快餐店。

安蒂奧克快餐店Habit Burger Grill快餐店內，一員工遭襲恐失去右眼。（電視新聞截圖）

19歲的帕洛梅拉（Bianca Palomera）說，她當時試圖阻止一名男子欺負一名有特殊需要的人，這位被欺負男子在在餐廳裡等待他的親戚下班。

帕洛梅拉說，當時嫌疑人一直在威脅和辱罵，說要「揍他」，因為被欺負者「一直在朝他的方向看」。這時帕洛梅拉介入了，「你這樣做是不對的」。於是嫌犯就朝帕洛梅拉的臉打過去，「他打了我一拳，我的耳機和眼鏡都從我臉上飛了出去。」

醫生告訴帕洛梅拉，她將失去她的右眼。

灣區媒體就這一事件聯繫了這家連鎖店，他們發表了以下聲明：「Habit Burger Grill將我們的團隊成員和顧客的安全放在首位，我們譴責任何形式的暴力，全力支持我們團隊成員的康復。我們正在全力協助當局查明涉嫌襲擊者的身分。」

帕洛梅拉的家人設立了一個GoFundMe 頁面，以幫助支付醫療費 用，他們發布了事件的監控視頻，希望能追蹤到涉嫌施暴者。

帕洛梅拉表示，她並不後悔幫忙和介入，因為如果嫌犯「對我同事的弟弟來說，情況可能會更糟。」她說。

安蒂奧克警方表示，該事件仍在調查當中，目前沒有拘留任何嫌疑人。